Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu: 400 mrtvých, 250 zraněných
Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň
Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...
Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin
Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...
Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř
Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...
Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu: 400 mrtvých, 250 zraněných
Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo podle afghánské vlády 400 lidí, dalších 250 lidí utrpělo zranění.
Pro Trumpa jsme perspektivní. Havlíček o cestě do USA i kritice výdajů na obranu
Od našeho zpravodaje z USA Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) se vrátil z týdenní cesty po Spojených státech, kde mluvil s několika členy kabinetu prezidenta Donalda Trumpa a předjednal kontrakt na dodávky...
Cena pistácií se letos měla ustálit. Místo toho ještě o třetinu vyskočila
Obliba dubajské čokolády loni pomohla vyhnat ceny pistácií téměř na dvojnásobek. Zlevnění sice nečekaly ani nejoptimističtější predikce, ale obchodníci vyhlíželi alespoň cenovou stabilizaci. Marně.
Válka mění turistům plány. Šest z deseti Čechů zůstane v létě doma, ukázal průzkum
Ostřelování nejznámějšího dubajského hotelu, nejistota ohledně repatriačních letů nebo turisté uvázlí řadu dní v cizině. Probíhající konflikt na Blízkém východě ovlivní výběr letní dovolené...
Zapeklité chytáky na i/y prověří češtinu jako u přijímaček. Zjisti, jak obstojíš
„Jaké I napíšeme ve větě: Bratranci Veverkové vynalezli ruchadlo?“ ptá se paní učitelka. „Tvrdé, protože už jsou dávno neživotní,“ odpoví Anička. Moc nahlas se ale nesmějte. Níže na vás čekají daleko...
Pákistánský útok na kábulskou nemocnici zabil přes 200 lidí, tvrdí Kábul
Pákistánský útok na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu podle afghánského ministerstva zdravotnictví zabil přes 200 lidí a desítky dalších zranil, Islámábád však tvrdí, že zasáhl pouze...
Vjel do protisměru a postupně narazil do dvou aut. Způsobil zranění, sám zemřel
Při nehodě na silnici I/9 u České Lípy se v pondělí večer zranilo jedenáct lidí, z toho tři středně a jeden těžce. Řidič, který neštěstí zavinil, nepřežil. Komunikace je uzavřená, sdělila regionální...
V Řecku ztroskotal člun pobřežní stráže EU. Mezi zraněnými je i estonská vyslankyně
U nejvýchodnějšího řeckého ostrova Kastelorizo v pondělí ztroskotal člun Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Na palubě se nacházela také estonská velvyslankyně v Řecku, která...
Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří autodílna, část techniky již odjela
Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Občově na Příbramsku, kde v pondělí odpoledne vzplálo hospodářské stavení, které je používáno jako autodílna. Z místa požáru se valil hustý, černý dým. Podle...
Nápis ze svíček na Národním divadle v Praze připomněl tragédii v Mariupolu
Aktivisté z iniciativy Hlas Ukrajiny a Asociace profesionálních divadel rozsvítili v pondělí vpodvečer na terase Národního divadla ze svíček nápis „дети“ (děti). Připomněli si...
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...
Počet obětí je během letošní zimní sezony v evropských horách nezvykle vysoký
Pod lavinami v evropských horách během aktuální zimní sezony zahynulo nejméně 127 lidí. Počet obětí je ve srovnání s uplynulými roky nezvykle vysoký. Nebezpečí lavin navíc nepominulo, protože po...
České generátory rozvážejí v Kyjevě kaplani. Je to skutečná kvalita, chválí
Od našich zpravodajů na Ukrajině Zima sice skončila, ale ostřelovaná Ukrajina se už chystá na další. Pomoci by jí v tom měly stovky generátorů a elektrocentrál, na které se složili Češi. Reportéři iDNES.cz byli u toho, když je...