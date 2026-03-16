Pákistánský útok na kábulskou nemocnici zabil přes 200 lidí, tvrdí Kábul

  22:57aktualizováno  23:28
Pákistánský útok na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu podle afghánského ministerstva zdravotnictví zabil přes 200 lidí a desítky dalších zranil, Islámábád však tvrdí, že zasáhl pouze vojenské cíle a popírá útok na civilní zařízení.

Pákistánský útok na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zabil přes 200 lidí, uvedlo dnes podle agentury AP afghánské ministerstvo zdravotnictví. Pákistán již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici a uvedl, že jeho dnešní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu nezasáhly žádná civilní zařízení. Podle agentury Reuters si již dnes přeshraniční střety mezi afghánským vládním islamistickým hnutím Tálibán a pákistánskou armádou na jihovýchodě Afghánistánu vyžádaly nejméně čtyři civilní oběti, včetně dvou dětí.

Mluvčí afghánského ministerstva zdravotnictví Šaráfat Zamán potvrdil počet obětí v rozhovoru pro místní televizi. Doplnil, že útok si vyžádal nejméně 170 zraněných a že po pokračujících záchranných pracích může počet obětí ještě stoupat. Pákistánský úder podle něj zničil všechny části nemocnice.

Mluvčí vládního hnutí Tálibán Zabíhulláh Mudžáhid již dříve na síti X uvedl, že "pákistánský režim opět narušil afghánský vzdušný prostor, když zaútočil na léčebnu v Kábulu, přičemž zabil a zranil mnoho civilistů, z nichž většina se léčila z drogové závislosti". Dodal, že takový akt je "proti všem principům a je zločinem proti lidskosti".

Pákistánské ministerstvo informací uvedlo, že údery "mířily přesně na vojenské zařízení a infrastrukturu podporující teroristy včetně skladů vojenského vybavení". Mudžáhidova tvrzení označilo za falešná a zavádějící.

Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců a podle agentury AP patří k nejkrvavějším za poslední roky. V noci na neděli Pákistán zaútočil proti afghánskému Tálibánu. Pákistán uvedl, že afghánský úder v neděli zasáhl dům na severozápadě země, kde zabil čtyři členy rodiny, včetně pětiletého dítěte.

Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.

Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.

Mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) v pátek na síti X potvrdila, že od eskalace bojů s Pákistánem 26. února bylo v Afghánistánu zabito 75 civilistů a 193 bylo zraněno.

V nové bilanci dosavadních bojů pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár uvedl, že pákistánské síly dosud zabily 684 přívrženců TTP a Tálibánu a přes 900 dalších zranily. Tvrzení afghánská vláda odmítá a uvádí, že obětí je mnohem méně.

Afghánské ministerstvo obrany a další představitelé uvedli, že Afghánistán zabil více než 100 pákistánských vojáků.

from slack

from slack

