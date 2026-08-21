Pákistánského expremiéra Imrana Chána převezli z nemocnice zpět do vězení

„Tým kvalifikovaných lékařů (...) ho shledal zdravotně způsobilým. Po dokončení celého postupu byl dnes kolem páté hodiny ranní (02:00 SELČ) převezen do věznice,“ napsal ministr, kterého citovala agentura AFP.
Expremiér měl přitom ve věznici strávit zhruba měsíc. Nařídil to v úterý pákistánský nejvyšší soud, který tím vyhověl dlouhodobému požadavku Chánovy strany Hnutí za spravedlnost (PTI) a rodiny, jež vyjadřovaly obavy o zdravotní stav 73letého politika vězněného od srpna 2023.
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Pákistánský expremiér Chán dostal 14 let za korupci, odsoudili i jeho ženu
Soud nařídil, aby byl Chán do 48 hodin dopraven do nemocnice Shifa International Hospital v metropoli Islámábádu a zůstal tam až do 16. září, uvedl expremiérův mluvčí Naím Haider Pandžutha.
„Je to velmi vítané rozhodnutí a přáli bychom si, aby přišlo dříve, aby se jeho (Chánův) zrak a celkový zdravotní stav až tak nezhoršily. Měl by zůstat v nemocnici, dokud nebudou všichni lékaři spokojeni,“ komentoval v úterý rozhodnutí soudu mluvčí PTI Zulfikar Bukharí.
Imran Chán, bývalý kapitán a hvězda pákistánského kriketového týmu, stál v čele vlády od srpna 2018 do dubna 2022, kdy mu parlament vyslovil nedůvěru. Poprvé byl zatčen v květnu 2023.
Ve vězení je od 5. srpna 2023 a čelí trestnímu stíhání v mnoha kauzách, včetně případů korupce či vyzrazení obsahu tajného dokumentu. Loni v lednu mu soud uložil 14 let odnětí svobody za korupci s pozemky a v prosinci dalších 17 let za podvod se státními dary od saúdskoarabské vlády. Expremiér kauzy považuje za politicky motivované.
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17. ledna 2025