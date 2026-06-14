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Pákistánská policie nechtěně postřelila malou Australanku, která později zemřela

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  7:14
V Pákistánu podlehla svým zraněním devítiletá Australanka, kterou postřelili policisté poté, co si spletli vozidlo její rodiny s vozem podezřelých lupičů. Úřady už incident vyšetřují, napsal s odkazem na místní média web ABC.Dívku a její rodinu přepadli dva ozbrojení lupiči ve městě Čakval v severovýchodní provincii Paňdžáb.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Když jim její matka předávala šperky za asi 500 tisíc rupií (bezmála 37 500 korun), zahlédl to policista vracející se na stanici přes ulici a začal po podezřelých střílet. Po přestřelce oba lupiči uprchli na motocyklu.

Když rodina odjížděla ve svém vozidle, další policisté, kteří dorazili na místo, po ní začali střílet v domnění, že vůz patří podezřelým. Dívka byla s příbuznými převezena do nemocnice, kde ji lékaři prohlásili za mrtvou. Její otec a bratr později podstoupili operaci.

„Poskytujeme konzulární pomoc rodině Australanky, která v Pákistánu zemřela, a dvěma zraněným Australanům. V této těžké chvíli vyjadřujeme rodině naši nejhlubší soustrast,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničních věcí a obchodu.

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