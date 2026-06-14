Pákistánská policie nechtěně postřelila malou Australanku, která později zemřela

Když jim její matka předávala šperky za asi 500 tisíc rupií (bezmála 37 500 korun), zahlédl to policista vracející se na stanici přes ulici a začal po podezřelých střílet. Po přestřelce oba lupiči uprchli na motocyklu.
Když rodina odjížděla ve svém vozidle, další policisté, kteří dorazili na místo, po ní začali střílet v domnění, že vůz patří podezřelým. Dívka byla s příbuznými převezena do nemocnice, kde ji lékaři prohlásili za mrtvou. Její otec a bratr později podstoupili operaci.
„Poskytujeme konzulární pomoc rodině Australanky, která v Pákistánu zemřela, a dvěma zraněným Australanům. V této těžké chvíli vyjadřujeme rodině naši nejhlubší soustrast,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničních věcí a obchodu.