Osmačtyřicetiletý Ásif Merčant, který měl vazby na Írán, byl odsouzen federálním soudcem v Brooklynu za pokus o spáchání teroristického činu přes státní hranice a plánování nájemné vraždy.
Federální porota v březnu shledala Merčanta vinným z toho, že přicestoval do USA, aby na americkém území organizoval politické atentáty.
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Muž tvrdil, že nikdy nedostal rozkaz zabít konkrétní osobu, ale že jeho íránský kontakt zmínil v souvislosti se spiknutím tři lidi: Trumpa, bývalého amerického prezidenta Joea Bidena a bývalou velvyslankyni při OSN Nikki Haleyovou.
Ministr spravedlnosti Todd Blanche v úterý zdůraznil, že plán byl namířený proti Trumpovi. „Agent Íránu, který přicestoval do Spojených států, aby koordinoval pokus o atentát na prezidenta Trumpa, byl spravedlivě odsouzen,“ uvedl Blanche.
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Ve výpovědi u soudu Merčant tvrdil, že byl k účasti na spiknutí donucen a že se tak snažil ochránit svou rodinu v Teheránu před íránskými revolučními gardami. Domníval se, že bude dopaden předtím, než bude atentát spáchán.
Bezpečnostní složky plán na útok překazily. Člověk, kterého Merčant v dubnu 2024 kontaktoval s žádostí o pomoc s realizací, věc oznámil úřadům a stal se tajným informátorem, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Merčant byl zatčen a tentýž rok u soudu odmítl vinu.