Sebevražedný útok v Pákistánu zabil nejméně 31 lidí, stovky jsou zraněných

Dosud poslední zveřejněné údaje v pátek hovořily o 21 mrtvých a 80 zraněných. Někteří útočníci se stále skrývají v areálu. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil.
Koordinovaný útok byl nejnovějším z řady násilných činů ozbrojenců v blízkosti hranic s Afghánistánem, kde pákistánští tálibánští bojovníci stále častěji útočí na policii a další bezpečnostní složky, zatímco vláda proti nim zintenzivňuje operace.
Nálož v automobilu vybuchla u mešity, která stojí u policejního komplexu ve městě Kohát v provincii Chajbar Pachtunchvá. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů, z nichž řada zemřela během modliteb v mešitě. O život přišlo také nejméně šest útočníků při přestřelce s policisty.
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Někteří z útočníků se stále skrývají uvnitř komplexu. „Přestřelka s nimi probíhá již od pozdních nočních hodin,“ citovala AFP policejní zdroj.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf bombový útok odsoudil a vyjádřil lítost nad oběťmi. Úřadům také nařídil, aby urychlily záchranné operace.
K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, podezření ale padá na pákistánskou odnož afghánského islamistického hnutí Tálibán známou jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP).
V Pákistánu se totiž v posledních letech zvýšil počet útoků proti policii a dalším bezpečnostním složkám, z nichž za většinu podle úřadů může TTP a spřízněné militantní skupiny. Vládní jednotky ve čtvrtek provedly razie v různých oblastech země a zabily deset ozbrojenců, kteří by mohli patřit k TTP.