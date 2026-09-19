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Sebevražedný útok v Pákistánu zabil nejméně 31 lidí, stovky jsou zraněných

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  7:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Na nejméně 31 vzrostl počet lidí, které zabil páteční sebevražedný útok s použitím silné bomby u mešity v policejním areálu na severozápadě Pákistánu. Informovala o tom v sobotu agentura AFP s odkazem na místního činitele policie, podle něhož utrpěla zranění stovka lidí.

Dosud poslední zveřejněné údaje v pátek hovořily o 21 mrtvých a 80 zraněných. Někteří útočníci se stále skrývají v areálu. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil.

Koordinovaný útok byl nejnovějším z řady násilných činů ozbrojenců v blízkosti hranic s Afghánistánem, kde pákistánští tálibánští bojovníci stále častěji útočí na policii a další bezpečnostní složky, zatímco vláda proti nim zintenzivňuje operace.

Nálož v automobilu vybuchla u mešity, která stojí u policejního komplexu ve městě Kohát v provincii Chajbar Pachtunchvá. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů, z nichž řada zemřela během modliteb v mešitě. O život přišlo také nejméně šest útočníků při přestřelce s policisty.

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Někteří z útočníků se stále skrývají uvnitř komplexu. „Přestřelka s nimi probíhá již od pozdních nočních hodin,“ citovala AFP policejní zdroj.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf bombový útok odsoudil a vyjádřil lítost nad oběťmi. Úřadům také nařídil, aby urychlily záchranné operace.

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, podezření ale padá na pákistánskou odnož afghánského islamistického hnutí Tálibán známou jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP).

V Pákistánu se totiž v posledních letech zvýšil počet útoků proti policii a dalším bezpečnostním složkám, z nichž za většinu podle úřadů může TTP a spřízněné militantní skupiny. Vládní jednotky ve čtvrtek provedly razie v různých oblastech země a zabily deset ozbrojenců, kteří by mohli patřit k TTP.

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