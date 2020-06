Manželé zabili sedmiletou služku, protože jim uletěl papoušek. Pákistánci zuří

High time we ban #ChildLabor 7-yr old Zohra tortured to death by employer for freeing birds from cage. Why are kids employed in the first place? چھوٹے بچّوں کو کام کروانے پر سزا ہونی چاہئیے؟ #JusticeForZohra #Pakistan #ChildDomesticWorkers #JusticeForZohraShah #AllLivesMatter https://t.co/9BURkxpSlb