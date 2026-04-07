Pákistán žádá Trumpa o delší ultimátum pro Írán, kolem Hormuzu zní výbuchy a sirény

Sledujeme online   22:34
Írán pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří se Spojenými státy hodnotí pozitivně, řekl nejmenovaný vysoký íránský činitel. Napětí mezi Íránem a USA ale neslábne, v Kuvajtu i Bahrajnu v úterý večer slyšeli výbuchy. Děje se tak jen několik hodin před vypršením ultimáta amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Íránu pohrozil zničením celé jeho civilizace.
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský průliv. (12. března 2026)

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf v úterý vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby o dva týdny prodloužil své ultimátum, které dal Íránu k dosažení dohody. Zároveň vyzval Teherán, aby po tuto dobu jako gesto dobré vůle otevřel Hormuzský průliv. Trump v pondělí zopakoval svou výhrůžku, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu osobně vyhovovala.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová serveru Axios sdělila, že Trump si je Šarífovy žádosti vědom a že odpověď přijde. Teherán pákistánský návrh příměří hodnotí pozitivně, řekl agentuře Reuters nejmenovaný vysoký íránský činitel.

Diplomatické úsilí zaměřené na ukončení nynějšího konfliktu na Blízkém východě postupuje „plynule a rázně“ a má potenciál v blízké budoucnosti přinést zásadní výsledky, uvedl Šaríf. Aby tyto snahy mohly dále pokračovat daným směrem, žádá pákistánský premiér o dvoutýdenní příměří, které by umožnilo dosáhnout definitivního konce války, jenž v regionu zajistí „trvalý mír a stabilitu“.

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Pákistán je hlavním zprostředkovatelem snah o ukončení konfliktu. V pondělí Islámábád předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří, který zahrnoval i otevření Hormuzského průlivu, stěžejní vodní cesty pro přepravu ropy a plynu. Teherán ale v zamítavé odpovědi předložil deset vlastních požadavků na ukončení konfliktu. Návrh neschválil ani Trump.

Americký prezident po Íránu žádá brzkou dohodu, včetně okamžitého otevření průlivu. V neděli na síti Truth Social zveřejnil, do kdy musí Teherán jeho požadavek splnit. V příspěvku napsal pouze „úterý, 20:00 ET“, což je středa 02:00.

Izrael si rozmyslel zabití šéfdiplomata Íránu Arakčího. Kvůli nám, zní z Pákistánu

Nejmenovaný íránský činitel agentuře Reuters v úterý večer sdělil, že výměna zpráv mezi Teheránem a Washingtonem prostřednictvím zprostředkovatelů nadále pokračuje. Deníky The New York Times a The Wall Street Journal dříve uvedly, že Teherán vyjednávání se Spojenými státy přerušil.

Přehodnoťte pouť do Mekky

Kuvajt vyzval své občany, aby od půlnoci zůstali doma a nevycházeli až do středečního rána. Bahrajn mezitím podle agentury AFP oznámil, že provoz v hlavním přístavu Chalífa bin Salmán bude od středy dočasně pozastaven. Výbuchy byly podle AFP večer slyšet v katarském Dauhá, v Bahrajnu se rozezněly sirény.

„Ministerstvo vnitra informuje občany a cizince s trvalým pobytem, že je naprosto nezbytné zůstat doma a vyhnout se vycházení ven, s výjimkou případů absolutní nutnosti, a to od půlnoci v noci z úterý 7. dubna do šesti hodin ráno ve středu 8. dubna,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě zveřejněné na síti X. Podle kuvajtské agentury budou v tuto dobu také zavřeny všechny obchody v zemi.

Významný přístav Chalífa bin Salmán v Bahrajnu ve středu brzy ráno omezí lodní provoz. „Neustále přizpůsobujeme svůj provoz aktuální situaci, a proto jsme v posledních týdnech v případě potřeby provoz dočasně pozastavili,“ uvedla podle AFP společnost APM Terminals Bahrain, která přístav provozuje.

Americké velvyslanectví v Rijádu upozornilo své občany, kteří chtějí letos podniknout muslimskou pouť do Mekky v Saúdské Arábii, aby kvůli bezpečnostním rizikům cestu přehodnotili.

Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

Viceprezident Mohammad Rezá Áref na výhružku Trumpa na „zničení celé íránské civilizace“ reagoval slovy, že Írán je připraven na „všechny možné scénáře“.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

