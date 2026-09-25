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Napětí na hranici s Afghánistánem. Provázel ho pákistánský letecký útok

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  21:09
Sebevražedný útok v Kohatu v severozápadním Pákistánu. Výbuch bomby v...

Sebevražedný útok v Kohatu v severozápadním Pákistánu. Výbuch bomby v policejním areálu zabil desítky lidí a stovky jich zranil. (18. září 2026) | foto: AP

Pákistán zmařil pokus o útok z afghánské strany hranice v pohraniční oblasti...
Pákistán zmařil pokus o útok z afghánské strany hranice v pohraniční oblasti...
Pákistán zmařil pokus o útok z afghánské strany hranice v pohraniční oblasti...
Sebevražedný útok v Kohatu v severozápadním Pákistánu. Výbuch bomby v...
32 fotografií
Napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem znovu eskaluje. Pákistánské letectvo podle Islámábádu udeřilo na deset míst v Afghánistánu, která měla sloužit ke skladování a odpalování dronů. Afghánské ministerstvo obrany tvrzení odmítá a naopak uvádí, že jeho síly zničily pákistánské vojenské stanoviště.

Afghánské ministerstvo obrany popřelo, že by jeho síly utrpěly jakékoli ztráty. V příspěvku na síti X naopak napsalo, že afghánské síly ve čtvrtek zničily pákistánské vojenské stanoviště, což naopak popírá Islámábád.

Mezi oběma zeměmi v posledních dnech znovu vzrostlo napětí po zhruba třech měsících relativního klidu. Rozbuškou se stal zejména útok z minulého týdne na policejní areál na severozápadě Pákistánu, při němž přišlo o život nejméně 24 lidí.

Pákistán zmařil pokus o útok z afghánské strany hranice v pohraniční oblasti Gulistán a jeho ozbrojené síly přitom zabily 13 členů afghánského hnutí Tálibán. (24. června 2026)
Pákistán zmařil pokus o útok z afghánské strany hranice v pohraniční oblasti Gulistán a jeho ozbrojené síly přitom zabily 13 členů afghánského hnutí Tálibán. (24. června 2026)
Pákistán zmařil pokus o útok z afghánské strany hranice v pohraniční oblasti Gulistán a jeho ozbrojené síly přitom zabily 13 členů afghánského hnutí Tálibán. (24. června 2026)
Sebevražedný útok v Kohatu v severozápadním Pákistánu. Výbuch bomby v policejním areálu zabil desítky lidí a stovky jich zranil. (18. září 2026)
32 fotografií

Podle bezpečnostních zdrojů Reuters Pákistán nejnovější „odvetnou akci“ podnikl v reakci na pokus o průnik na pákistánské území a „spáchání agrese“. Zdroje uvedly, že v pohraniční oblasti pokračují občasné přestřelky mezi Tálibánem a bezpečnostními silami, které tak zůstávají v plné pohotovosti.

Pákistánské letectvo ve čtvrtek udeřilo na deset míst v Afghánistánu, o nichž Islámábád tvrdí, že byla využívána ke startům a skladování dronů. Pákistán už v pondělí provedl letecké údery v pohraniční oblasti mezi oběma zeměmi, při nichž podle tvrzení Islámábádu zahynulo 28 ozbrojenců; Tálibán naopak tvrdí, že při úderech zahynuli čtyři civilisté.

Sebevražedný útok v Pákistánu zabil nejméně 31 lidí, desítky utrpěly zranění

V Pákistánu v posledních týdnech narůstá počet násilných útoků, které tamní úřady přičítají členům pákistánské odnože Tálibánu známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Ta sdílí ideologii s afghánským hnutím, které se k moci vrátilo v roce 2021, není s ním však propojena personálně ani organizačně a působí nezávisle na něm. Jejím cílem je svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád dlouhodobě tvrdí, že se ozbrojenci cvičí v sousedním Afghánistánu, odkud také plánují útoky na pákistánském území, a že je financuje a podporuje Indie. To ale vlády v Kábulu i v Dillí popírají.

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