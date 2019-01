Rok po zadržení. Líčení s českou pašeračkou opět odročeno, hrozí jí 10 let

Podle agentury AP v případě usvědčení hrozí české občance až desetileté vězení.

České ministerstvo zahraničí ale informace agentury nepotvrdilo. „Zprávu o ukončení soudu nemůžu potvrdit. Máme informace, že proces bude pokračovat 11. ledna, ale tyto informace ověřujeme,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček.

Podle něj pouze státní zástupce podal soudu informace o podnětu, který podal ohledně možného zařazení dalšího obžalovaného do procesu. Dodal, že česká diplomacie nemá informace o tom, jak dlouho by mohl ještě proces trvat.

Během úterního krátkého jednání mladá Češka zopakovala, že se cítí nevinná.

Pákistánští celníci zadrželi ženu z České republiky téměř před rokem 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky.

Pákistánský server Mera Mirpur v prosinci oznámil, že Tereza H. vypověděla, že přijela do Pákistánu studovat islám. Podle serveru Mera Mirpur se Češka původně přiznala, že chtěla heroin propašovat do SAE, ale později výpověď změnila. Nejenže se poučila o pákistánské kultuře, ale přijala ji také za svou.

Obléká se prý do místního tradičního oděvu a zahaluje se. Server ale upozornil na to, že v minulosti například tvrdila, že drogy nepašovala a že byla zadržena bezdůvodně.

Pákistánská média tehdy také uvedla, že se soudní řízení chýlí ke konci. Počátkem letošního ledna dostala Češka v pořadí již třetího soudce.

Kvůli zadržení Češky hrozil zemi teroristickým útokem mladý Bulhar žijící v Plzni. Chtěl tak dosáhnout propuštění dívky. Soud ho potrestal 40 měsíci vězení.