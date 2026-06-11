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V Pákistánu se zřítil vojenský vrtulník, zemřelo nejméně 22 lidí

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  13:35
Při středeční havárii vojenského vrtulníku v Pákistánem spravované části Kašmíru zemřelo nejméně 22 lidí. Armáda ve středu uvedla, že kvůli technické závadě se v Kašmíru zřítil vrtulník Mi-17 a všechen vojenský personál na palubě zahynul, o počtu obětí se však nezmínila.

Nehoda se stala nedaleko regionálního hlavního města. Tím nyní zmítají protesty a stávka, k níž vyzval nedávno zakázaný Sdružený lidový akční výbor (JAAC) usilující o prosazování ekonomických a politických práv. Armáda nenaznačila mezi havárií a protesty, které si dosud vyžádaly nejméně jedenáct mrtvých a sedmdesát zraněných, žádnou souvislost.

V Pákistánu havaroval vojenský vrtulník. Zřítil se nedaleko regionálního hlavního města Muzzafarábád. (10. června 2026)
V Pákistánu pohřbili vojáky, kteří zahynuli při pádu vrtulníku. Ten se zřítil nedaleko regionálního hlavního města Muzzafarábád. (11. června 2026)
V Pákistánu pohřbili vojáky, kteří zahynuli při pádu vrtulníku. Ten se zřítil nedaleko regionálního hlavního města Muzzafarábád. (11. června 2026)
V Pákistánu havaroval vojenský vrtulník. Zřítil se nedaleko regionálního hlavního města Muzzafarábád. (10. června 2026)
11 fotografií

Vrtulník podle svědků havaroval krátce po vzletu z heliportu. Na palubě byli příslušníci polovojenské jednotky Rangers, kterou vláda nasadila k zajištění bezpečnosti v regionu poté, co tam členové zakázané skupiny zaútočili na příslušníky bezpečnostních složek a zabili čtyři z nich. Konkrétně se jednalo o devatenáct vojáků, jednoho majora a dva plukovníky, jimž byl ve čtvrtek uspořádán slavnostní pohřeb.

Pákistánský prezident Ásif Alí Zardárí i premiér Šahbáz Šaríf projevili nad havárií zármutek, obětem vzdali hold a pozůstalým vyjádřili soustrast. Úřady už nechaly zřídit vyšetřovací komisi, která má určit přesnou příčinu havárie.

K podobným nehodám dochází v Pákistánu poměrně často. Loni v září se při rutinním letu na severu země zřítil armádní vrtulník a zemřeli dva piloti a tři technici na palubě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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