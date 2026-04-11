V Pákistánu očekávají zahájení debat o míru mezi Íránem a USA. Vance již dorazil

Autor: ,
  8:43aktualizováno  9:26
V pákistánské metropoli Islámábádu mají v sobotu začít mírové rozhovory mezi Íránem a Spojenými státy. Na místě je již americký viceprezident J.D. Vance, který vede delegaci USA. Jednání by mohlo vést k urovnání sporných otázek na cestě k trvalému příměří v nynějším blízkovýchodním konfliktu.
Americký viceprezident J.D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do pákistánského Islámábádu. (11. března 2026)

19 fotografií

Ohledně cílů, podoby i samotného konání rozhovorů panovala během týdne nejistota. Příští týden se zároveň ve Washingtonu uskuteční jednání o příměří mezi Libanonem a Izraelem.

Íránská delegace dorazila do pákistánského hlavního města v pátek večer SELČ, zdůraznila však, že jednání zahájí pouze tehdy, pokud Washington přijme Teheránem stanovené „předběžné podmínky“.

Cílem jednání zástupců Washingtonu a Teheránu je ukončit šest týdnů trvající válku USA a Izraele s Íránem, která si vyžádala tisíce obětí po celém Blízkém východě, narušila dodávky ropy, podnítila inflaci a zpomalila globální ekonomiku, poznamenal Reuters. Příměří, které nyní mezi stranami platí, zprostředkoval právě Pákistán.

Vance a jeho tým vyjednavačů, ve kterém je také zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner, v pátek odletěli z USA do Pákistánu. Před odletem viceprezident novinářům řekl, že se těší na jednání, ke kterému USA přistupují s optimismem, ale zároveň varoval Írán, aby si s Amerikou „nezahrával“.

Součástí íránské delegace je řada vysoce postavených představitelů, včetně předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa či ministra zahraničí Abbáse Arakčího.

Ghálíbáf po nočním příletu íránské delegace do Pákistánu podle médií prohlásil, že Íránci mají dobré úmysly, ale po předchozích zkušenostech americké straně nedůvěřují. „Naše zkušenosti s vyjednáváním s Američany se vždy setkaly s neúspěchem a porušením slibů,“ citoval Ghálíbáfa server BBC News.

Pro Írán je mimo jiné zásadní konec zatím stále pokračujících izraelských útoků na cíle spojené s hnutím Hizballáh v Libanonu. Libanonská prezidentská kancelář v pátek pozdě večer oznámila, že mírové rozhovory mezi Libanonem a Izraelem o příměří v bojích mezi izraelskou armádou a Hizballáhem se příští týden uskuteční v USA.

Otevřeme záliv, nebo ten průliv, brzy, i bez Íránu, řekl Trump k Hormuzu

Spojené státy po Teheránu žádají nejen konec jeho jaderného a balistického programu, ale i úplné a bezpodmínečné znovuotevření Hormuzského průlivu, který je stěžejní trasou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. Teherán naopak trvá na svrchované kontrole průlivu, zrušení protiíránských sankcí či zachování práva na obohacování uranu.

Pákistán je hlavním zprostředkovatelem dvoutýdenního klidu zbraní, na kterém se Teherán a Washington shodly v noci na středu. Spojené státy předtím ve spojenectví s Izraelem zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku.

Pákistánský ministr zahraničí Išak Dar podle Reuters doufá, že zástupci obou zemí budou na mírových jednáních konstruktivně spolupracovat. Řekl také, že Pákistán jim bude i nadále pomáhat v dosažení trvalého a udržitelného řešení konfliktu.

Libanon a Izrael zahájí v USA jednání o příměří

Příští týden se zároveň ve Washingtonu uskuteční jednání mezi Libanonem a Izraelem o příměří ve válce mezi Izraelem a hnutím Hizballáh a o zahájení mírových jednání mezi oběma sousedními zeměmi, uvedla libanonská prezidentská kancelář.

V pátek večer se uskutečnil telefonát mezi libanonským a izraelským velvyslancem ve Washingtonu a americkým velvyslancem v Libanonu, který se v té době nacházel ve Spojených státech, uvádí se v prohlášení. Strany se při hovoru dohodly, že první schůzka se uskuteční příští úterý na americkém ministerstvu zahraničí.

Íránští provládní demonstranti v Teheránu pálí americké a izraelské vlajky po oznámení dvoutýdenního příměří ve válce se Spojenými státy a Izraelem. (8. dubna 2026)
Kouř stoupá po několika izraelských leteckých útocích v Bejrútu v Libanonu. (8. dubna 2026)
Lodě a čluny v Hormuzském průlivu u pobřeží ománského guvernorátu Musandam (8. dubna 2026)
Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly zničily před jeho odletem z předsunuté základny v Íránu. (5. dubna 2026)
346 fotografií

Izraelský velvyslanec v USA upřesnil, že Izrael odmítl jednat o příměří s Hizballáhem. Souhlasil ale, že v úterý zahájí formální mírová jednání s libanonskou vládou.

Cílem jednání bude projednat vyhlášení příměří a stanovení termínu zahájení mírových jednání mezi Libanonem a Izraelem pod záštitou Spojených států.

Libanonský prezident Joseph Aún opakovaně vyjádřil ochotu k přímým rozhovorům s Izraelem od doby, kdy Hizballáh 2. března vtáhl Libanon do války na Blízkém východě raketovými útoky na Izrael, kterými se rozhodl podpořit svého spojence - Írán. To vyvolalo masivní izraelské údery a pozemní invazi.

Příměří v troskách. Zhrzený Izrael válku potřebuje, v Libanonu rozpoutal peklo

Poté, co bylo tento týden oznámeno příměří mezi USA a Íránem se Washington a Teherán neshodují na tom, zda se vztahuje i na Libanon. Izrael pokračuje v intenzivních útocích na tuto zemi a Hizballáh na ně reaguje vlastními útoky.

Podle libanonských úřadů v zemi od 2. března, kdy začala současná válka mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, zahynulo více než 1950 lidí. Zraněných je 6303.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

11. dubna 2026  9:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.