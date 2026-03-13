Anonymní zdroj agentury AFP uvedl, že se Pákistán zaměřil na cíle militantní skupiny Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), pákistánské odnože Tálibánu, které podle Islámábádu poskytuje afghánský režim útočiště, což Kábul popírá.
Podle mluvčího vlády afghánského Tálibánu Zabiulláha Mudžáhida Pákistán bombardoval sklad paliva soukromé letecké společnosti Kam Air poblíž afghánského letiště Kandahár.
Vláda v Islámábádu už minulý měsíc zaútočila na Afghánistán včetně úřadů vlády Tálibánu, kterou obviňuje, že poskytuje útočiště ozbrojencům odpovědným za útoky v Pákistánu. Afghánistán odpověděl údery na pákistánská pohraniční stanoviště podél 2600 kilometrů dlouhé společné hranice. Jde o nejtěžší boje mezi asijskými sousedy za poslední roky, které vyvolaly obavy z vystupňování nového konfliktu.
Podle informací Mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) bylo v období od 26. února do 5. března v Afghánistánu při pákistánských vojenských operacích zabito 56 civilistů, včetně 24 dětí. Pákistán trvá na tom, že v konfliktu žádné civilisty nezabil.
TTP usiluje o svržení pákistánské vlády, kterou chce nahradit radikálním islámským režimem. Pákistánský Tálibán je oddělen od toho afghánského, který se k moci vrátil v roce 2021. Obě organizace však zůstávají spojenci.