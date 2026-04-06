Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz

Náčelník pákistánských ozbrojených sil Asim Munír byl po celou noc ve spojení s americkým viceprezidentem J. D. Vancem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím, uvádí agentura Reuters.
„Všechny prvky je třeba dohodnout ještě dnes,“ cituje Reuters svůj zdroj, podle něhož počáteční dohoda bude mít formu memoranda o porozumění.
Nejmenovaný íránský představitel řekl Reuters, že Teherán výměnou za dočasné příměří neotevře Hormuzský průliv a že u Spojených států nevidí připravenost k trvalému klidu zbraní, pákistánský návrh ale zkoumá. Poznamenal, že pro Írán je nepřijatelný tlak v podobě termínů.
Podle návrhu by příměří vstoupilo v platnost okamžitě, čímž by se znovu otevřel Hormuzský průliv. Na dokončení finální dohody by bylo vyhrazeno 15–20 dní. Toto ujednání, které nese předběžný název Islámábádská dohoda, by zahrnovalo regionální rámec pro Hormuzský průliv a závěrečné osobní jednání v pákistánské metropoli.
Dohoda by měla údajně zahrnovat závazek Íránu, že nebude usilovat o jaderné zbraně výměnou za zmírnění sankcí a uvolnění zmrazených aktiv. Teherán opakovaně požaduje záruky, že nebude terčem další agrese.
O možném 45denním příměří, o němž jednají USA, Írán a Pákistán, jako první informoval portál Axios. Podle něj jde o součást dvoufázové dohody, která by mohla vést k ukončení války. Axios nicméně dodal, že podle zdrojů jsou šance na dosažení alespoň částečné dohody v příštích 48 hodinách mizivé. Jde tak o poslední zoufalý pokus zabránit další eskalaci konfliktu.
Zpráva přichází v době vyhrocených výhrůžek amerického prezidenta Donalda Trumpa, který požaduje otevření klíčové námořní tepny blokované Íránem, což se výrazně promítá do cen pohonných hmot. Trump Íránu ostře pohrozil, že pokud Hormuzský průliv neotevře, spustí rozsáhlou vojenskou akci.