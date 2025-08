Trump mění dynamiku. Ze sporu s Indií těží Pákistán, pozorovatelé nechápou

Indická armáda sdílela v úterý starý novinový článek z 5. srpna 1971. „Od roku 1954 byly do Pákistánu dodány americké zbraně v hodnotě dvě miliardy dolarů,“ stojí v titulku článku. Text pojednává o americké vojenské pomoci Pákistánu ve válce s bangladéšskými nacionalisty, která vedla k založení jihoasijského státu.

Publikování článku krátce poté, co Trump pohrozil Novému Dillí zvednutím již uvalených cel na indické zboží ve výši 25 procent, pokud nepřestane odebírat ruskou ropu, není náhoda. Podle indických médií je jasným rýpancem do USA a dokladem v současné době velmi napjatých vztahů mezi spojenci.

Portál India Todaysi všímá, že zatímco vůči Indii zaujal Trump přísnější postoj, k Pákistánu je výrazně mírnější. Naposledy snížil cla na pákistánské zboží z 29 procent na 19 procent.

Šéf Bílého domu dokonce zašel tak daleko, že označil Indii za „mrtvou ekonomiku“. Zároveň vyzdvihl novou obchodní smlouvu s Pákistánem, jejíž součástí je dohoda o společném rozvoji pákistánských ropných rezerv. Trump přitom prohlásil, že Indie by od svého souseda v budoucnu mohla nakupovat ropu.

India a Pákistán mají dlouhodobě konfliktní vztahy, především kvůli otázce sporného Kašmíru. V květnu vyvrcholily násilnostmi po teroristickém útoku na turisty v Kašmíru, z čehož Nové Dillí vinilo Islámábád.

Indický politolog Pratap Bhanu Mehta podotýká, že Trump už „ponížil“ indického premiéra Naréndru Módího, když si šéf Bílého domu veřejně kladl zásluhy za mírovou dohodu mezi Indií a Pákistánem. Jeho další koketování s Pákistánem jen přidalo sůl do rány, dodává list The Guardian.

Indie odmítla, že by se americký prezident v dohodě nějak výrazně angažoval. Zdůraznila, že Kašmír považuje za svou vnitřní záležitost a nechce, aby se do ní USA pletly.

Cesta k moci pro pákistánského generála?

Naproti tomu Pákistán Trumpovi poděkoval a vyzdvihl jej. Vlivný náčelník štábu pákistánské armády Asim Munir dokonce Trumpa navrhl na Nobelu cenu míru, protože prý zabránil jadernému konfliktu. Americký prezident jej následně v červnu přijal v Bílém domě, i když riskoval, že si tím Indii ještě víc nahněvá.

Podle portálu The Economistby Munir mohl využít Trumpova okouzlení a domácí popularity k získání prezidentského křesla. Jeho odpůrci se obávají, že by mohl změnit Pákistán ve vojenskou diktaturu, a vzhledem k jeho vřelému vztahu k islámu i posílit islamistické tendence v zemi.

Munir si získal Trumpa na svou stranu zátahy proti teroristickým uskupením v zemi. Amerika nyní zvažuje, že by Pákistánu dodala zbraně určené k boji proti nim. K tomu přitom byla dříve skoupá kvůli možným vazbám některých jeho složek na teroristické skupiny. A ozbrojování Pákistánu je v rozporu se zájmy Indie.

Nejasnost Trumpových kroků

I pokud by USA nakonec Pákistánu dodaly zbraně, byl by to pravděpodobně zlomek, který Islámábád dostává od svého hlavního vojenského spojence: Číny. Jak podotýká list The New York Times, konflikt mezi Indií a Pákistánem ukázal na jasné linie současného geopolitického soupeření. Zatímco Indie odebírá zbraně od Západu, včetně USA, hlavním vojenským dodavatelem Pákistánu je Peking.

USA s Indií sdílí značnou nedůvěru vůči Číně a v posledních letech šlo o jeden z klíčových bodů prohlubujících se vazeb. Analytici se proto diví Trumpovým krokům, které se zdají jít proti dlouhodobým zájmům Američanů.

„Pákistán je sponzorem terorismu a čínskou satrapií. Jeho obchod s USA je jen něco málo přes 5 procent obchodu mezi USA a Indií,“ uvádí výzkumník think-tanku American Enterprise Institute a bývalý činitel Pentagonu Michael Rubin. „Trump je možná jediným pojivem, které drží pohromadě vztahy mezi USA a Pákistánem, protože tyto dvě země již nemají nic společného.“

I Indové přiznávají, že očekávali od Trumpa něco jiného. „Donald Trump měl být pro Indii ve svém druhém prezidentském období přínosem. Ukázalo se však, že je noční můrou,“ napsal bývalý indický ministr zahraničí Shyam Saran.