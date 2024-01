Pákistánský expremiér Chán s manželkou si odsedí 14 let za korupci

Rozsudek přichází tři týdny poté, co byl Chán spolu se svou chotí Bušrou Bibiovou obviněn, že si ponechal státní dary a následně je prodával. Mezi dary byly šperky či hodinky od saúdskoarabské vlády. Dvojice vinu popřela, uvedla agentura AP.

Soud ve středu také Chána na deset let zbavil práva vykonávat jakoukoliv veřejnou funkci, uvedla podle agentury Reuters jeho strana Hnutí za spravedlnost (PTI).

Rozsudek je pro expremiéra, který je v zemi stále velmi populární osobností, další ranou. V úterý jej jiný soud nepravomocně poslal na deset let do vězení za vyzrazení diplomatické korespondence mezi pákistánským velvyslancem ve Spojených státech a ministerstvem zahraničí v Islámábádu. Chán, který byl premiérem od srpna 2018 do dubna 2022, nicméně popírá, že by obsah dokumentu vyzradil.

Podle agentury AFP není ze středečního rozsudku patrné, zda se trvání obou trestů sčítá či nikoliv.

Bývalý hvězdný hráč kriketu Chán o premiérskou funkci přišel poté, co jeho vládě parlament vyslovil nedůvěru. Od té doby byl obviněn v desítkách různých případů. Jeho příznivci označují všechna obvinění za politicky motivovaná a loni kvůli tomu protestovali v ulicích, při nepokojích zemřela desítka lidí a několik tisíc lidí bylo zatčeno.

Kampaň před volbami, které se budou konat 8. února, poznamenávají obvinění z podvodů a represí vůči Chánově straně PTI.