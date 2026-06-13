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Dohoda mezi USA a Íránem bude brzy, hlásí Pákistán. Teherán naděje mírní

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  15:20aktualizováno  15:29
Dohoda o míru mezi Íránem a USA bude pravděpodobně dokončena do 24 hodin, uvedl v sobotu pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, jehož země jednání zprostředkovává. Ten už v pátek tvrdil, že byl dohodnut finální text dohody. Donald Trump ve čtvrtek řekl, že USA by mohly o víkendu podepsat memorandum o porozumění.
Prezident Donald Trump v Egyptě poslouchá projev pákistánského premiéra Šáhbáze...

Prezident Donald Trump v Egyptě poslouchá projev pákistánského premiéra Šáhbáze Šarífa během summitu na podporu ukončení více než dvouleté války mezi Izraelem a Hamasem v Gaze. (13. října 2025) | foto: Evan VucciČTK

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„Jsme blíže k mírové dohodě než kdykoli předtím. Finalizace se očekává pravděpodobně v příštích 24 hodinách. Pákistán se připravuje na elektronické podepsání mírové dohody bezprostředně poté. Příští týden budou následovat rozhovory na technické úrovni,“ napsal v sobotu Šaríf.

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Pákistánská diplomacie v sobotu oznámila, že pákistánský ministr zahraničí Išak Dar v pátek telefonicky hovořil se svým protějšek z Egypta Badrem Abdal Atím a předtím též se švýcarským ministrem zahraničí Ignaziem Cassisem.

Všichni tři vyjádřili naději v brzký a konstruktivní výsledek americko-íránských jednání. Švýcarsko se podle agentury AFP nabídlo, že bude hostit ceremoniál podpisu memoranda o porozumění mezi Íránem a USA, které jsou ve válečném stavu od 28. února.

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Agentura Bloomberg či server Axios v pátek s odvoláním na své zdroje napsaly, že memorandum by mohlo být podepsáno v neděli v Ženevě. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí to ale v sobotu podle agentury Reuters popřel. Řekl, že je potřeba opatrnosti kvůli váhání protistrany. Zároveň však poznamenal, že není vyloučené, že k podpisu dojde v dalších dnech.

V Ženevě se 26. února konaly nepřímé rozhovory mezi Íránem a Spojenými státy o jaderném programu Teheránu, které zprostředkovával Omán. Jeho diplomacie týž den oznámila, že jednání přinesla pokrok a budou brzy pokračovat.

Dva dny na to, 28. února, USA a Izrael zahájily útoky na Írán, které zdůvodnily obavou o svou bezpečnost a snahou zabránit tamnímu teokratickému režimu v získání jaderné zbraně.

Teherán tvrdí, že o jadernou bombu neusiluje, ale uran obohacuje na úroveň výrazně vyšší, než je potřeba pro civilní využití v jaderné elektrárně. Jaderné zbraně má zřejmě i jeho dlouholetý nepřítel Izrael, který to ale nikdy nepřiznal ani nevyvrátil.

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