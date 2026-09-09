Jeho slova přišla poté, co Saúdská Arábie pozastavila provoz několika energetických zařízení na jihu země kvůli útokům jemenských povstaleckých Húsíů podporovaných Íránem.
Húsíové začali na Saúdskou Arábii útočit v době, kdy Teherán varoval před agresivnějším postojem vůči USA, se kterými vede od konce února válku. Írán také nedávno reorganizoval armádu s cílem přejít na „útočnou doktrínu“.
„Jsme vázáni podmínkami této smlouvy a pokud Bůh dá, budeme ji ctít. V tomto ohledu by neměly být žádné pochybnosti,“ řekl Ásíf pro pákistánskou televizní stanici GEO News. Ministr dodal, že jemenští povstalci by si měli uvědomit, že jejich činy mohou obrannou dohodu uvést v platnost.
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Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu
Trojstrannou obrannou dohodu mezi Tureckem, Saúdskou Arábií a Pákistánem podepsaly země minulý měsíc v saúdskoarabské Mekce, nejposvátnějším místě islámu.
Dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii s jaderným Pákistánem a s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v rámci NATO. Někteří analytici ji k Severoatlantické alianci také přirovnávají.
Ásíf uvedl, že mu není známo, zda Rijád Islámábád kontaktoval, ale zopakoval, že Pákistán je povinen reagovat v souladu s dohodou.
Zároveň vysvětlil, že pakt je spíše obranný než útočný a umožňuje členům kolektivně reagovat na útok na jednoho z nich. Vyzval proto Húsíe, aby Saúdskou Arábii dále nezatahovali do jemenského konfliktu. „Doufáme, že se situace uklidní,“ řekl pákistánský ministr obrany.
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Na závěr také vyjádřil naději, že se i přes zdánlivě patovou situaci povede zajistit mír mezi USA a Íránem. „Naději se nevzdám,“ dodal.
Válka na Blízkém východě začala 28. února americko-izraelskými údery na Írán. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu a začal útočit na spojence USA v regionu, včetně Saúdské Arábie.
V červnu podepsané americko-íránské memorandum o porozumění, které mělo válku ukončit, zkrachovalo, přičemž obě země se navzájem obviňují z jeho porušování.
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7. srpna 2026