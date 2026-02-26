Afghánistán udeřil proti pákistánské armádě. Zabili jsme 40 vojáků, tvrdí Tálibán

„V reakci na opakované provokace a narušování ze strany pákistánské armády byly zahájeny rozsáhlé ofenzivní operace proti pákistánským vojenským pozicím a zařízením podél Durandovy linie,“ napsal na síti X mluvčí afghánské vlády Zabíhulláh Mudžáhid.
Mluvčí pákistánského premiéra Mušarraf Alí Zaidí popřel, že by byl některý z pákistánských vojáků zabit, stejně jako to, že by afghánské síly obsadily nebo poškodily některé u pákistánských pohraničních stanovišť.
|
Tálibán uzavřel příměří s Pákistánem. Při střetech na hranicích zemřely desítky lidí
Podle něj naopak pákistánské síly způsobily „těžké ztráty“ protivníkovi v reakci na nevyprovokovaný útok afghánského tálibánského režimu.
„Pákistán přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil svou územní celistvost a bezpečí svých obyvatel,“ napsalo pákistánské ministerstvo informací na síti X. Tvrzení ani jedné ze stran není možné nezávisle ověřit.
Pákistánská armáda v neděli provedla útoky podél hranic s Afghánistánem v provinciích Nangarhár a Paktíja a informovala, že zabila nejméně 70 ozbrojenců, proti nimž měla být tato operace namířená. Afghánistán toto tvrzení odmítl a uvedl, že zemřely desítky civilistů, včetně žen a dětí.
Hranice mezi Pákistánem a Afghánistánem, známá jako Durandova linie, měří 2611 kilometrů. Afghánistán ji nikdy neuznal.