Colleen Williamsová, moderátorka NBC4 Los Angeles, během živého vysílání potvrdila, že vrtulník stanice havaroval těsně před 19. hodině místního času.
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„Věnujeme tomu pár minut, abychom si to uvědomili a zpracovali,“ řekla s hlasem chvějícím se dojetím. O chvíli později bylo vysílání náhle přerušeno.
„Věděli jsme, že jde o zpravodajský vrtulník. Věděli jsme, že jsme ztratili spojení s našimi lidmi v terénu, a právě se nám to potvrdilo,“ uvedla dále Williamsová.
Vrtulník se podle hasičů zřítil mezi dvě komerční budovy ve čtvrti Chatsworth. Při nehodě vznikl požár, který poškodil čtyři vozidla a dva kontejnery. Místní pobočka stanice NBC potvrdila, že se jednalo o zpravodajský vrtulník, který provozovala společnost Angel City Air.
V době havárie na místě několik televizních stanic z vrtulníků informovalo o tragické srážce autobusu veřejné dopravy s vozem SUV, při níž zahynuli dva lidé a dalších šest osob utrpělo zranění.
Starostka Los Angeles Karen Bassová vyjádřila hluboký zármutek nad nehodou a kondolovala pozůstalým.
Policejní oddělení v Los Angeles na síti X uvedlo, že zatím není známo, kolik osob bylo na palubě. Havárii vyšetřuje Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB).