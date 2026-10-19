Plameny stravující historickou radnici v Limoges, zřícení její ikonické věže a vydrancované obchody v centrech velkoměst vytvořily apokalyptické kulisy hlubokého rozvratu autority prezidenta Emmanuela Macrona. Násilné celonárodní nepokoje, které o víkendu vyústily v tisíce zatčených výtržníků a stovky zraněných policistů, představují chmurný soumrak éry muže, který se kdysi stylizoval do role neochvějného „krále Slunce“ francouzské politiky.
Současná krize obnažuje zvláštní paradox. Přestože Francie disponuje nejštědřejším sociálním systémem na světě, do něhož proudí astronomické objemy peněz, ve společnosti vřou extrémní animozita a hněv.
Jeho strategií není uklidnění situace, ale totální politická eskalace. Místo odsouzení násilí v ulicích kryje záda radikalizovaným studentům a mládeži z předměstí. Policejní zásahy označuje za „státní teror“.