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Na jihu Peru spadlo malé letadlo s turisty. Nepřežilo 13 lidí, včetně dvou pilotů

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  22:00aktualizováno  22:36

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Obrazce na planině Nazca v Peru. (7. června 2025) | foto: ČTK

Při pádu malého letadla s turisty v sobotu na jihu Peru zemřelo 13 lidí, včetně dvou pilotů.. Národnost cestujících, kteří si letěli prohlédnout obrazce na planině Nazca, nezmínila. Podle nepotvrzených zpráv některých peruánských médií šlo o turisty ze Španělska, Itálie a Německa.

„Jedenáct cestujících a dva členové posádky zemřeli,“ řekl novinářům z místa policejní velitel Jorge Andrade. „Vzhledem k rozsahu havárie nikdo nepřežil. Zatím jsme nalezli čtyři těla,“ dodal, aniž by upřesnil totožnost obětí.

Podle místních médií letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco a několik minut poté s ním kontrolní věž ztratila spojení. Z dosud neznámých příčin se zřítilo krátce po 13:00 místního času (20:00 SELČ) na pole v provincii Nazca. Podle některých zdrojů bylo na jeho palubě kromě pilota a kopilota sedm Italů, dva Španělé a dva Němci.

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Obří obrazce, takzvané geoglyfy, na planině Nazca, jsou od roku 1994 zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a jejich stáří se odhaduje na 2 000 let. Zobrazují různá zvířata či neobvyklé lidské postavy a jsou rozpoznatelné pouze z větší výšky. Jejich smysl zůstává záhadou. Podle některých teorií sloužily k náboženským rituálům jako způsob komunikace s bohy, někteří vědci tvrdí, že šlo astronomický kalendář. Někteří míní, že šlo o zavlažovací systém, podle jiných jde o výtvor mimozemské civilizace.

V posledních letech našli japonští vědci na planině Nazca stovky nových obrazců či jejich zbytků různých velikostí, některé měřily až sto metrů, jiné jen pět a zobrazovaly například ptáky, opice, hady, rybu, kočku, lamu, dvouhlavého hada požírajícího lidi či lidskou postavu s hranatou hlavou a holí v ruce.

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