U letiště v americkém Louisville se zřítil nákladní letoun. Na místě vypukl požár

  0:33aktualizováno  1:08
Poblíž mezinárodního letiště v americkém městě Louisville ve státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo společnosti UPS.
Požár poblíž mezinárodního letiště v americkém městě Louisville. Způsobila jej havárie letadla. (5. listopadu 2025)

Světové agentury o události informovaly v noci na středu. Samotná společnost UPS dle agentury Reuters uvedla, že na palubě stroje byli tři členové posádky. Z dostupných záběrů lze vidět, že na místě vypukl obrovský požár.

Místní policie zatím sdělila, že na místě jsou hlášeni zranění, podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Policie také vyzvala veřejnost, aby se k místu havárie nepřibližovala.

Letoun McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS podle FAA havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji. Příčina havárie není v současné době známa.

Samotná společnost UPS oznámila, že jedno z jejích letadel mělo v Louisville nehodu. Na daném letišti sídlí UPS Worldport, tedy globální středisko pro leteckou nákladní dopravu této americké zasílatelské firmy, poznamenal Reuters.

Poblíž mezinárodního letiště v americkém městě Louisville ve státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo společnosti UPS.

5. listopadu 2025

