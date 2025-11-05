Světové agentury o události informovaly v noci na středu. Samotná společnost UPS dle agentury Reuters uvedla, že na palubě stroje byli tři členové posádky. Z dostupných záběrů lze vidět, že na místě vypukl obrovský požár.
Místní policie zatím sdělila, že na místě jsou hlášeni zranění, podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Policie také vyzvala veřejnost, aby se k místu havárie nepřibližovala.
Letoun McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS podle FAA havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji. Příčina havárie není v současné době známa.
Samotná společnost UPS oznámila, že jedno z jejích letadel mělo v Louisville nehodu. Na daném letišti sídlí UPS Worldport, tedy globální středisko pro leteckou nákladní dopravu této americké zasílatelské firmy, poznamenal Reuters.