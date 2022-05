Pád Boeingu v Číně se 132 mrtvými byl úmyslný, tvrdí američtí experti

„Letadlo udělalo to, k čemu mu někdo v kokpitu dal pokyn,“ řekl deníku nejmenovaný zdroj obeznámený s poznatky amerických vyšetřovatelů. Čínské úřady podle deníku zatím americké experty neupozornily na to, že by havarovaný Boeing 737-800 měl nějakou technickou závadu.

Pozornost amerických odborníků se proto zaměřila na chování pilotů. Není ani vyloučeno, že někdo vnikl do kokpitu a zmocnil se řízení letounu.

Šest let starý Boeing 737-800 havaroval v březnu v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si. Kontrola letového provozu se snažila neúspěšně navázat kontakt s posádkou kvůli rychle klesající výšce letadla.

Letoun dopadl velkou rychlostí do hornatého terénu, což zpočátku ztížilo hledání černých skříněk. Úřady v druhé polovině dubna uvedly, že zařízení jsou velmi poškozená, což zpomalilo analýzu záznamů.

Letecká společnost China Eastern Airlines uvedla, že vyšetřování nepřineslo důkaz, který by mohl potvrdit či vyvrátit, že letadlo mělo poruchu. Společnost zopakovala své dřívější prohlášení, že všichni členové posádky byli plně kvalifikovaní a v dobré kondici. Aerolinky na zhruba měsíc pozastavily provoz svých Boeingů 737-800 a jejich vzlet znovu povolily v polovině dubna.