Pád letadla v Nepálu mohla způsobit skládka u letiště. Lákala hejna supů

Ráno 16. ledna, tedy pouhý den poté, co se let číslo 691 společnosti Yeti Airlines zřítil poblíž nově otevřeného mezinárodního letiště Pokhara v Nepálu, úřady řešily další incident. Letadlo tam totiž při přiblížení k letišti narazilo do orla stepního. Stroj žádné větší škody neutrpěl, ohrožený dravec ale střet nepřežil.

Incident ale potvrdil to, na co ochránci přírody upozorňovali už rok před osudnou havárií – místo láká velká hejna ptáků, což je nebezpečím nejen pro samotná zvířata, ale především pro cestující, píše portál Mongabay.

Skládka láká hejna supů

Nové mezinárodní letiště, které se rozkládá na ploše 200 hektarů, se nachází tři kilometry východně od stávajícího letiště v Pokhaře, které nakonec má nahradit. Otevření dopravního uzlu za 216 milionů dolarů se v minulosti třikrát odložilo, létat se začalo až 1. ledna letošního roku.

Jedním z hlavních důvodů odkladu totiž byla nedaleká skládka, která přitahovala hejna ohrožených druhů supů. Úředníci ji několik dní před zahájením provozu odstranili, ptáci, kteří si tam navykli létat za potravou, se sem ale neustále vracejí.

Podle ochránců přírody je problematická také nedaleká řeka, která je silně znečištěná a plná odpadků, včetně mršin zvířat.

„Tyhle věci přitahují supy do okolí letiště,“ říká jeden z ochránců, který si přál zůstat v anonymitě. „Kvůli přemístění skládky tu úředníci pravidelně nevynášejí kontejnery na odpadky, takže lidé vyhazují do řeky více odpadu, což láká více supů,“ varuje.

Podle něj je nutné přijít s komplexním plánem na nakládání s odpady, aby se zabránilo přilétání supů a dalších mrchožravých ptáků do okolí letiště. „Nemůžeme to brát na lehkou váhu,“ dodává.

Mohlo jít o srážku s ptákem

Zda střet ptáka souvisel také s havárií, během které zemřelo 72 lidí, zatím jisté není. Odborníci se ale shodují, že je to velmi pravděpodobné. „K havárii došlo poté, co se pilot rozhodl přiblížit k dráže ze západní strany, ač provedl veškeré přípravy na přistání z té východní,“ prozradil jeden z pilotů z Káthmándú, který si rovněž nepřál být jmenován.

„Přistání ze západního konce nového letiště vyžaduje technické znalosti, které pilot možná neměl,“ dodal. „Nevíme, proč se na poslední chvíli rozhodl změnit přiblížení. Při předchozím letu na stejné trase, který uskutečnil dříve toho dne, přistál tentýž pilot z východního konce,“ prozradil. Podle něj a dalších pilotů, s nimiž portál Mongabay hovořil, mohla být důvodem právě srážka s větším ptákem.

Nepál leží na úpatí nejvyššího pohoří světa, letecké podmínky se zde mění rychle. Nepálské letecké společnosti mají navíc z evropského hlediska nízké standardy údržby svých strojů a bezpečnosti, také proto Evropská unie zakázala od roku 2013 nepálským aerolinkám vstup do svého vzdušného prostoru. Od roku 2000 zahynulo v Nepálu při leteckých nehodách zhruba 350 lidí.

Havárie se stala 15. ledna na lince z Káthmándú do turistického centra Pokhara, na palubě bylo 72 cestujících a členů posádky, nikdo nepřežil. Jeden z cestujících havárii dokonce vysílal živě na sociálních sítích.