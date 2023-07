VIDEO: Letadlo u Los Angeles nezvládlo přistání, shořelo 150 metrů od ranveje

Letadlo se zřítilo poblíž letiště ve městě Murrieta v Kalifornii v jihozápadním okrese Riverside County, který se nachází mezi Los Angeles a San Diegem, uvedla stanice Hlas Ameriky. Jednalo se soukromý letoun Cessna C550. Ten spadl 150 metrů od ranveje a následně začal hořet.

Za mrtvé bylo prohlášeno všech šest lidí, kteří se na palubě letadla nacházeli. Nehodu nyní Národní úřad pro bezpečnost dopravy vyšetřuje. Na vině mohla být snížená viditelnost. Letadlo před přistávacím manévrem nějakou dobu nad letištěm kroužilo.

Komplikací pro letadla je také to, že letiště nemá vlastní řídící věž. Piloti tak musejí spoléhat hodně na to, co sami vidí a na dispečery z jiných míst, kteří ale přehled přímo na místě zcela jasný nemají.

V posledním týdnu se jedná již o druhou havárii letadla poblíž stejného letiště. V úterý tam malé letadlo se čtyřmi cestujícími narazilo do boku budovy u letiště. Podle informací Reuters při pádu zemřel pilot a zranili se tři mladiství.