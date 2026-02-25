Až po kořínky vlasů ve – jak to jenom říct slušným slovem? Výraz „v problémech“ tak úplně nevystihuje jeho situaci.
Ačkoliv se od něj všeobecně očekává, že bude tzv. „chodit kanálama“, případně že se stane zcela neviditelným, aby se na něj nikdo nemusel ani podívat, výraz údajně nejoblíbenějšího syna všeobecně milované královny Alžběty se ani pod tlakem jeho katastrofální situace nijak nemění.
O čem se naopak moc nemluví, je Karlova hlava. Co se v ní asi tak odehrává? Přece jenom, král a šašek jsou bratři.