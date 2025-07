Šestasedmdesátiletý frontman kapely Black Sabbath zemřel pouhé dva týdny po svém rozlučkovém koncertu, na němž si poprvé od roku 2005 zahrál se svými někdejšími kolegy. Na pódiu se v průběhu večera vystřídaly kapely Mastodon, Anthrax, Gojira, Slayer, Pantera či Metallica. Osbourne celý večer završil. Všichni přišli uctít legendu, dobrého přítele i hudební vzor.

I v politických řadách měl rodák z Birminghamu fanoušky, i když je velkou chválou nikdy nezahrnoval. Sám ostatně v roce 1984 vydal limitovanou sérii tak trochu recesistických triček s nápisem: „Ozzy na prezidenta“. V knize I Am Ozzy z roku 2009 to shrnul v jedné překvapivě umírněné větě: „Politici mi nejsou moc sympatičtí.“

K dobru dal historku z jeho setkání s někdejším britským premiérem Tonym Blairem. Narazili na sebe během vyhlašování hudebních cen. „Víte, byl vlastně docela okouzlující. Nemohl jsem se ale přenést přes to, že naši mladí vojáci umírají někde na Blízkém východě a on si mezi tím našel čas na producírování po boku popových hvězd,“ vzpomínal Osbourne.

Blair v roce 2001 podpořil invazi spojeneckých vojsk do Afghánistánu a o dva roky později i do Iráku, za což si po udělení rytířského titulu v roce 2022 vysloužil nelichotivou přezdívku Krvavý rytíř. Labouristický politik se během krátkého rozhovoru s metalovou legendou svěřil, že během svých studií na Oxfordu hrál na kytaru v kapele Ugly Rumours. „A nikdy jsem se nedokázal naučit akordy Iron Mana,“ popisoval s odkazem na slavnou skladbu Black Sabbath.

„Koukal jsem na něj a chtělo se mi říct: tak to mě po*er, Tony, to je ale úžasná informace. Si ve válce na Blízkém východě, kde lidi lítají do vzduchu, takže koho ku*va zajímá, že ses nebyl schopnej naučit nějaké akordy?“ rozohnil se Osbourne ve své knize.

Močení na památník a tři lahve vína

S ještě horším skóre skončil svého času americký republikánský prezident George W. Bush. Chybu udělal tím, že v roce 2002 Osbourna pozval na speciální večeři pro zpravodaje v Bílém domě. Hlava Ameriky v pokročilejší části večera pustila všem přítomným „humorné video“, ve kterém tehdejší viceprezident Dick Cheney předstírá močení na dveře Oválné pracovny.

Zjevně šlo o popíchnutí směrem k Osbournovi. Ten v roce 1982 pomočil Alamo Cenotaph, památník v San Antoniu, který připomíná jednu ze slavných bitev americké historie. Rocker se za tento originální a možná nechtěný akt vzdoru dočkal zákazu vstupu do San Antonia, vedení města však po pár letech verdikt vzalo zpět. Jeden by si řekl, že frontmana Black Sabbath muselo video naštvat.

Osbourne však dorazil do sídla prezidentů řádně připraven. Ještě před odjezdem na slavnostní večeři do sebe otočil tři lahve vína. V rozhovoru pro ShortList později stroze uvedl, že „Bush je kun*a“. „Toho večera se ke mně nikdo ani nepřiblížil, protože jsem byl úplně na sra*ky. Ale Bushe jsem potkal, i Billa Clintona, potkal jsem je všechny. Jsou to divní lidé. Ale Hillary byla skvělá, opravdová dáma. U Bushe jsem nikdy nepochopil, o co mu jde. Asi tak úplně nečekal, že jeho prezidentování začne něčím na způsob 3. světové války. Musel to být pro něj kopanec do rozkroku, byl v úřadu asi pět minut a rovnou schytal 11. září,“ zavzpomínal Osbourne.

Trump v nemilosti

Současný americký prezident Donald Trump si rockera znepřátelil nepovoleným používáním jeho písní během předvolebních mítinků. V postu na oficiálních sociálních sítích republikánský tým použil skladbu Crazy Train, která podbarvovala sestřih z předvolební debaty v roce 2020. „Možná by měl radši sáhnout po skladbách svých kamarádů. Kanye West, Kid Rock nebo Ted Nugent mu jistě dají práva,“ vysmál se Trumpovým stoupencům z hudební branže.

Spokojen nebyl ani s Trumpovým postupem během pandemie covidu. V rozhovoru pro magazín Rolling Stone prohlásil, že „prezident jedná jako blázen“. „Kdybych já kandidoval na prezidenta, aspoň bych si něco nastudoval o politice. Protože ten zkur*enej chlap, kterého tam máme teď, o tom nic neví. Každý přeci nemůže vzít do ruky skalpel a prohlašovat o sobě, že je chirurg. Musíte vědět, co dop*dele děláte,“ dodal.

Pro politiky měl jednu radu, kterou přednesl v pořadu Good Morning Britain v roce 2020. „Politikům fakt nerozumím. Měli by dát dohromady jednu velkou rokovou kapelu a vidělo by se, jak jim to spolu půjde,“ prohlásil. Jak by si takovou skvadru představoval? Trump za mikrofonem se svými proslulými tanečními kroky, Putin s basou v ruce a Netanjahu u bicích? To už se nikdy nedozvíme.