Ozvaly se rány, hudba utichla a nastal chaos, líčí svědci útok na galavečer

Bezprostředně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu panovala v sále hotelu Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, líčí svědci události. Prezident Donald Trump, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu neutrpěli žádná poranění.
Hosté se schovávají poté, co tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z večeře Asociace korespondentů Bílého domu poté, co na místě zazněla střelba (25. dubna 2026) | foto: Evan VucciReuters

Asi 2 600 hostů v oblecích a večerních róbách se právě usadilo k prvnímu chodu, kterým byl salát a sklenice vína.

Na pódiu u hlavního stolu seděl prezident Trump s první dámou, viceprezidentem a dalšími vládními představiteli. Následně se zhruba ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ) ozvaly „slyšitelné, ale záhadné rány“, které přerušily konverzaci hostů, uvedla agentura Reuters.

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Přítomný big band přestal hrál a v sále na několik sekund zavládlo ticho, během něhož se po sobě hosté zmateně ohlíželi. Trump později uvedl, že když poprvé uslyšel rány, myslel si, že jde o padající podnos s jídlem.

Střelec v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi včetně brokovnice a nožů ve stejné chvíli prorazil bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu v prostoru přímo před banketním sálem.

Následně se rozrazily dveře do sálu a v jiné místnosti, než kde byl prezident, útočník zasáhl agenta tajné služby do neprůstřelné vesty. Poté v hlavním sále vypukl chaos, kdy agenti začali evakuovat prezidenta a další chráněné osoby, zatímco hosté se schovávali pod stoly.

„Jakmile zazněly rány, členové prezidentovy ochranky se zbraněmi okamžitě obklopili prezidenta a první dámu a urychleně je odvedli z pódia za zadní oponu,“ popsal Reuters. Videozáznam zveřejněný stanicí MS NOW zachytil, jak evakuovaný prezident v obklopení agentů upadl.

Agenti v civilu sráželi členy kabinetu, kteří seděli mezi novináři, k zemi a zatlačili je pod stoly, aby je kryli.

Viceprezidenta J.D. Vance, ministra zahraničí Marca Rubia a ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho urychleně vyvedli ze sálu. Ministra vnitra Markwayneho Mullina agenti vytlačili do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona táhli pryč za sako od smokingu.

„Budeš dojídat ten salát?“

Pokud jde o hosty, ti se po výkřicích „K zemi!“ a „Zůstaňte dole!“ v elegantních večerních šatech a smokinzích začali schovávat pod stoly a židlemi, vylíčil situaci reportér agentury AFP.

Erika Kirková, vdova po konzervativním aktivistovi Charliem Kirkovi, zalezla podle listu The New York Times pod stůl, kde ji utěšoval moderátor stanice Fox News Harris Faulkner. Zpravodaj stanice CNN Brian Stelter se krčil na zemi, zatímco držel mobil, kterým nahrával scény odehrávající se nad ním.

„Prostě jsem se schovala pod stůl a řekla si: ‚Tohle riskovat nebudu‘,“ uvedla zpravodajka stanice One America News Alexandra Ingersollová, která byla v tu chvíli v sále. „Nevěděla jsem, jestli byl střelec zneškodněn, ani co se vlastně děje,“ dodala.

Někteří hosté se zdáli být relativně v klidu. Lloyd Blankfein, bývalý šéf společnosti Goldman Sachs, seděl s novináři CBS News v přední části místnosti, když zazněla střelba. Zatímco kolem zavládl chaos, Blankfein se otočil ke svému spolusedícímu a zeptal se: „Budeš ještě jíst ten salát?“

Tajná služba evakuovala Trumpa z galavečeře, na místě zadržela střelce

Po pěti minutách dav vycítil, že jakékoli bezprostřední ohrožení pominulo. Hosté se roztřeseně postavili a někteří si utírali slzy. Jiní začali hlasitě skandovat „USA! USA! USA!“. Po evakuaci do lobby a na ulici se lidé objímali a telefonovali svým blízkým.

„Až když jsem po půl hodině později přestal streamovat dění v sále, uvědomil jsem si vážnost toho okamžiku,“ popsal Stelter ze CNN.

Tajná služba útočníka zadržela, je jím jednatřicetiletý Cole Tomas Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy vlády.

„Později večer, když se situace uklidnila, si pánové rozvazovali motýlky, dámy zouvaly vysoké podpatky a hosté postupně opouštěli hotel, zatímco je lidé u hotelového baru natáčeli na mobilní telefony,“ uvedl Reuters.

Kolem desáté večer se taneční sál vyprázdnil. „Stovky talířů s napůl snědenou burratou ležely ladem, zatímco se hosté šourali k eskalátorům vstříc chladnému venkovnímu vzduchu znepokojivé a nečekané noci,“ popsal konec večer NYT.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Jiřina Bohdalová slaví 95 let. Herečce do Hybernie dorazil popřát Depardieu

Na narozeninovou oslavu Jiřiny Bohdalové do Divadla Hybernia dorazil známý...

Legendární herečka Jiřina Bohdalová oslaví 3. května pětadevadesát let. Jediná veřejná oslava se však koná dnes v pražském divadle Hybernia. V rámci natáčení narozeninového vysílání pořadu Tobogan...

Česko letos podle NATO nesplní závazek na výdaje na obranu, řekl Babiš

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Česká republika letos podle NATO nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP, uznává výdaje 1,78 procenta HDP, řekl Babiš. Závazek podle něj nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS),...

26. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  11:25

Nemocnice v Letňanech bude vojenská, řekl Babiš. Vláda se inspirovala Izraelem

Nová nemocnice v Praze bude vojenská, řekl Babiš

Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli řekl premiér Andrej...

26. dubna 2026  11:23

Soud rozhodne o vazbě pro zadrženého v Bulharsku v kauze žhářského útoku

Policie přivezla k Okresnímu soudu v Pardubicích Američanku obviněnou v...

Okresní soud v Pardubicích v neděli odpoledne rozhodne o vazbě pro člověka zadrženého v Bulharsku v souvislosti se žhářským útokem na výrobní halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích, řekl soudce...

26. dubna 2026  10:23

Mladý řidič přejel na Jablonecku v zatáčce do protisměru, čelní střet nepřežil

ilustrační snímek

Mladý řidič zemřel v sobotu večer na Jablonecku při čelním střetu dvou osobních aut poté, co ze zatím nezjištěných důvodů v mírné levotočivé zatáčce přejel do protisměru.

26. dubna 2026  10:14

Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý...

Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při nelegální brigádě ve firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Ruku mladého cizince tehdy zachytil...

26. dubna 2026  10:02

Město plné pastí na cyklisty. Jezdců v Praze přibývá, chybí nejen bezpečné trasy

Mnoho Pražanů vyrazilo do zaměstnání na kole. (16. června 2011)

Na kole by po metropoli jezdili častěji, ale bojí se. Podobnou zkušenost popisuje řada Pražanů, kteří jinak kolo běžně využívají alespoň rekreačně. Bariérou pro každodenní jízdu přitom často není...

26. dubna 2026

Z manosféry se šíří strašně nebezpečné blbosti. Mohou ublížit, varuje spisovatel

Premium
Po letech strávených v Nizozemsku se rozhodl opustit skvěle placený manažerský...

Po letech strávených v Nizozemsku se rozhodl opustit skvěle placený manažerský post, aby si splnil sen a začal se živit literaturou a filmem. Po dekádě studia tvůrčího psaní začal Petr Hanel druhé...

26. dubna 2026

Jako v bazénu. Trump nařídil pokrýt dno jezírka u Lincolnova památníku modrou

Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku...

Na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa pracovníci v sobotu pokrývali dno slavného jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu modrým materiálem používaným v bazénech. Šéf Bílého domu nařídil...

26. dubna 2026  9:51

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který...

Cílem muže, který údajně střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům...

26. dubna 2026  9:26

Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice

Robot čínské společnosti X Square aranžuje květiny do vázy. (21. dubna 2026)

Na úterní přehlídce nejmodernějších robotů čínské společnosti X Square Robot se pozvaným hostům naskytl neobvyklý výjev. Humanoidní stroje se pustily do netradičních úkolů a sbíraly odpadky nebo...

26. dubna 2026

