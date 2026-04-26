Asi 2 600 hostů v oblecích a večerních róbách se právě usadilo k prvnímu chodu, kterým byl salát a sklenice vína.
Na pódiu u hlavního stolu seděl prezident Trump s první dámou, viceprezidentem a dalšími vládními představiteli. Následně se zhruba ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ) ozvaly „slyšitelné, ale záhadné rány“, které přerušily konverzaci hostů, uvedla agentura Reuters.
|
Přítomný big band přestal hrál a v sále na několik sekund zavládlo ticho, během něhož se po sobě hosté zmateně ohlíželi. Trump později uvedl, že když poprvé uslyšel rány, myslel si, že jde o padající podnos s jídlem.
Střelec v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi včetně brokovnice a nožů ve stejné chvíli prorazil bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu v prostoru přímo před banketním sálem.
Následně se rozrazily dveře do sálu a v jiné místnosti, než kde byl prezident, útočník zasáhl agenta tajné služby do neprůstřelné vesty. Poté v hlavním sále vypukl chaos, kdy agenti začali evakuovat prezidenta a další chráněné osoby, zatímco hosté se schovávali pod stoly.
„Jakmile zazněly rány, členové prezidentovy ochranky se zbraněmi okamžitě obklopili prezidenta a první dámu a urychleně je odvedli z pódia za zadní oponu,“ popsal Reuters. Videozáznam zveřejněný stanicí MS NOW zachytil, jak evakuovaný prezident v obklopení agentů upadl.
Agenti v civilu sráželi členy kabinetu, kteří seděli mezi novináři, k zemi a zatlačili je pod stoly, aby je kryli.
Viceprezidenta J.D. Vance, ministra zahraničí Marca Rubia a ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho urychleně vyvedli ze sálu. Ministra vnitra Markwayneho Mullina agenti vytlačili do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona táhli pryč za sako od smokingu.
Pokud jde o hosty, ti se po výkřicích „K zemi!“ a „Zůstaňte dole!“ v elegantních večerních šatech a smokinzích začali schovávat pod stoly a židlemi, vylíčil situaci reportér agentury AFP.
Erika Kirková, vdova po konzervativním aktivistovi Charliem Kirkovi, zalezla podle listu The New York Times pod stůl, kde ji utěšoval moderátor stanice Fox News Harris Faulkner. Zpravodaj stanice CNN Brian Stelter se krčil na zemi, zatímco držel mobil, kterým nahrával scény odehrávající se nad ním.
„Prostě jsem se schovala pod stůl a řekla si: ‚Tohle riskovat nebudu‘,“ uvedla zpravodajka stanice One America News Alexandra Ingersollová, která byla v tu chvíli v sále. „Nevěděla jsem, jestli byl střelec zneškodněn, ani co se vlastně děje,“ dodala.
Někteří hosté se zdáli být relativně v klidu. Lloyd Blankfein, bývalý šéf společnosti Goldman Sachs, seděl s novináři CBS News v přední části místnosti, když zazněla střelba. Zatímco kolem zavládl chaos, Blankfein se otočil ke svému spolusedícímu a zeptal se: „Budeš ještě jíst ten salát?“
|
Po pěti minutách dav vycítil, že jakékoli bezprostřední ohrožení pominulo. Hosté se roztřeseně postavili a někteří si utírali slzy. Jiní začali hlasitě skandovat „USA! USA! USA!“. Po evakuaci do lobby a na ulici se lidé objímali a telefonovali svým blízkým.
„Až když jsem po půl hodině později přestal streamovat dění v sále, uvědomil jsem si vážnost toho okamžiku,“ popsal Stelter ze CNN.
Tajná služba útočníka zadržela, je jím jednatřicetiletý Cole Tomas Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy vlády.
„Později večer, když se situace uklidnila, si pánové rozvazovali motýlky, dámy zouvaly vysoké podpatky a hosté postupně opouštěli hotel, zatímco je lidé u hotelového baru natáčeli na mobilní telefony,“ uvedl Reuters.
Kolem desáté večer se taneční sál vyprázdnil. „Stovky talířů s napůl snědenou burratou ležely ladem, zatímco se hosté šourali k eskalátorům vstříc chladnému venkovnímu vzduchu znepokojivé a nečekané noci,“ popsal konec večer NYT.