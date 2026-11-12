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Lupiči v Paříži ukradli kabelky za milion eur. Do obchodu vlezli přes balkon
Terčem útoku pachatelů vybavených dlouhými zbraněmi se kolem 11:00 stal obchod na ulici Rue de la Paix ve druhém pařížském obvodu, nedaleko Vendômského náměstí, kde sídlí řada luxusních klenotníků a který patří mezi nejdražší nákupní čtvrti v Evropě. Podle policejního zdroje agentury AFP prodejnu přepadli čtyři maskovaní muži, z nichž nejméně jeden měl útočnou pušku. Po činu odjeli směrem k ulici Rue de Rivoli a poté po dálnici A4 přes most Porte de Bercy.
Hodnotu odcizeného zboží prokuratura teprve vyčísluje. Podle stejného policejního zdroje AFP, který potvrdil dřívější informaci rozhlasové stanice Europe 1, přesahuje milion eur (24,4 milionu korun). Fabien Bogais z policejního odborového svazu novinářům na místě činu podle AP řekl, že lupiči za několik minut ukradli zboží za stovky tisíc eur.
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Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci z Paříže, nechali za sebou řadu stop
Pařížská prokuratura zahájila vyšetřování ozbrojené loupeže organizovanou skupinou, jímž pověřila brigádu pro potírání organizovaného zločinu (BRB). Mluvčí klenotnictví De Beers podle AP uvedla, že nikdo nebyl zraněn, firma ovšem poskytuje zaměstnancům psychologickou podporu a obchod zůstane kvůli vyšetřování dočasně uzavřen. Jihoafrický koncern De Beers je největším světovým obchodníkem s diamanty.
K podobně provedeným loupežím, kdy maskovaní ozbrojení lupiči na motocyklech přepadají během otevírací doby klenotnictví luxusních značek, dochází v okolí Vendômského náměstí poměrně často. Loni v říjnu navíc lupiči za bílého dne odcizili korunní klenoty v hodnotě 88 milionů eur z Louvru, a odhalili tak vážné nedostatky v zabezpečení nejznámějšího pařížského muzea.