Ukrajinská sabotáž usmrtila 17 ruských důstojníků, udusili se oxidem uhelnatým

„Teď už k útoku nedojde,“ napsal po provedené sabotáži ředitel Centra pro studium okupace Petro Andrjuščenko, který má informace z místa.
K sabotáži došlo už 30. srpna nedaleko vesnice Voskresenka. Veřejnost však úřady informovaly až ve čtvrtek. Den po samotné akci Andrjuščenko uvedl na svém telegramovém kanálu bližší informace. „Zahynulo 17 důstojníků a 1 voják. Důstojníci veleli útoku na jednom z úseků na Záporožském směru,“ napsal.
Andrjuščenko zároveň připisuje akci ukrajinské vojenské rozvědce HRU. Ta se však podle KP k informacím zatím nevyjádřila. Informaci o sabotáži však ve čtvrtek potvrdily ukrajinské úřady.
„Neznámí dobrodinci zapálili suchou trávu poblíž velitelského stanoviště 35. armády,“ uvádí se v zprávě na telegramovém účtu ukrajinského úřadu, který se zabývá válečnými zajatci. „Připomínáme: pro ruské okupační síly na území Ukrajiny neexistují bezpečná místa,“ dodal úřad.
O tom, zda k sabotáži došlo v noci, či ve dne, informace úřady neposkytly. Není tudíž jasné, zda se důstojníci udusili ve spánku, nebo se nestihli evakuovat. Oheň se však rychle rozšířil do místností a bunkrů velitelského stanoviště. Kvůli zakouření a naplnění velitelského stanoviště oxidem uhelnatým se operačnímu štábu nepodařilo zachránit.
Sabotáž se odehrála v době, kdy Rusové přesunuli svá vojska ze severnějšího směru v Sumách. Uvedl to v polovině srpna velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj.
V září se pak následně začaly šířit zprávy o tom, že letní ofenziva Rusů v Záporožské oblasti byla celkově neúspěšná. A to navzdory tomu, že podle Syrského Rusové měli trojnásobnou převahu v počtu vojáků a technice, a v některých případech dokonce čtyř až šestinásobnou.
Syrskyj dodal, že v srpnu Rusko plánovalo rozsáhlé útoky na Záporožskou oblast, ale ukrajinské ozbrojené síly tyto záměry zmařily. V důsledku toho byly ruské jednotky nuceny odložit útok v tomto směru a přesunout jednotky námořní pěchoty do Doněcké oblasti.
„Ve skutečnosti se srpen, kdy okupanti doufali ve své průlomy a vynakládali na to maximální úsilí, stal měsícem s relativně nejmenšími územními zisky nepřítele za poslední dobu,“ řekl Syrský.
Podle jeho slov ukrajinské jednotky v srpnu dobyly 58 kilometrů čtverečních a osvobodily několik obydlených míst a také udržely některé důležité pozice.
Poloha velitelského centra v Záporožské oblasti (plamínek) a město Sumy, z jehož směru Rusové přesunuli jednotky (modře)
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License