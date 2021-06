Akademici z Oxfordu odmítají učit. Vadí jim socha kolonialisty Rhodese

Studenti na Oxfordské univerzitě náleží do jedné z 39 kolejí (college), z nichž každá má vlastní akademický personál. Na Oriel College ale akademici nyní odmítají vyučovat semináře určené pro pregraduální studenty nebo se účastnit a hovořit na událostech sponzorovaných kolejí, uvádí stanice BBC.

„Vzhledem k tvrdohlavé náklonnosti Oriela k soše, která oslavuje kolonialismus a bohatství, které vynesl pro kolej, cítíme, že nemáme žádnou jinou možnost než odstoupit od veškeré nepředepsané práce a spolupráci dobré vůle,“ píší akademici v oficiálním dopise.

Aktivisté v rámci celospolečenských protestů proti rasismu z minulého roku požadovali odstranění sochy Rhodese, obchodníka a politika z devatenáctého století, který významným způsobem pomohl rozšířit britské impérium v Africe.

Podle kritiků byl rasista věřící v nadřazenost Angličanů. Vyčítají mu, že v Kapské kolonii, předchůdci současné Jihoafrické republiky, nastavil podmínky pro pozdější apartheid.

Stržení sochy velkého mecenáše Oxfordské univerzity a studenta Orielu požadovala většina členů koleje. Její vedení ale rozhodlo, že sochu na budově koleje ponechá vzhledem k finančním potížím a dlouhému procesu, „který by mohl trvat roky bez jistého výsledku“.

Oriel se zavázal, že věnuje peníze na stipendia pro studenty z Jihoafrické republiky a ustanoví pravidelné přednášky o Rhodesově dědictví.

Akademiky rozhodnutí zklamalo. „Nejednají v dobré víře, takže my se nebudeme v dobré víře s nimi účastnit aktivit,“ řekl listu The New York Times docent afrických studií Simukai Chigudu.



Bojkot akademiků ovlivňuje asi 300 předgraduálních studentů, kteří se nemohou účastnit seminářů vyučovaných v malých skupinkách, takzvaných tutorials. Postgraduálních studentů se nedotýká neboť ti se účastní přednášek a seminářů podle zvoleného studijního oboru, například práva či filozofie.

Kolej vyjádřila „smutek“ nad kroky akademiků. Vicekancléřka Oxfordské univerzity Louise Mary Richardsonová řekla, že je „hluboce zklamána“ jednáním rebelujících vyučujících.

Budižkničemové, reagují politici

Celá záležitost neušla ani pozornosti politiků. Mluvčí premiérovy kanceláře řekl, že od univerzity očekává „náležitou akci“, pokud spor poškodí výuku studentů, jako je například poskytnutí kompenzace. „Bylo by zcela neakceptovatelné, pokud by nějaký bojkot Orielu způsobil jakékoliv znevýhodnění studentů koleje,“ uvedl vedoucí Kanceláře pro studenty James Wharton.

„Jsem napůl v pokušení říci, že byste měli být šťastní, že vás neučí taková banda budižkničemů,“ nebral si servítky předseda Dolní sněmovny Jacob-Rees Mogg. Podle něj musí univerzita zabránit, aby docházelo k rozšiřování „woke“ idejí. Woke označuje kulturu zaměřenou na progresivní témata.

Terčem hněvu odpůrců kolonialismu se stala i královna Alžběta II. Studenti oxfordské koleje Magdalen sundali její portrét s tím, že je symbolem koloniální historie.

Aktivisté neušetřili ani legendárního britského premiéra Winstona Churchilla. V Londýně napsali na jeho sochu, že byl „rasistou“. Stejným způsobem pomalovali sochu hrdiny druhé světové války i v Praze.