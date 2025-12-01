Používání výrazu se podle týmu Oxford University Press (OUP), který vydává oxfordský slovník angličtiny, za posledních 12 měsíců ztrojnásobilo.
„To, že slovo ‚rage bait‘ existuje a že jsme u něj zaznamenali tak dramatický nárůst, znamená, že jsme si stále více vědomi manipulačních taktik v online prostoru,“ uvedl Casper Grathwohl, prezident lexikografického oddělení OUP Oxford Languages.
Dříve podle něj obsah na internetu získával kliknutí díky zvědavosti, což popisuje také příbuzné slovo „clickbait“, označující poutavé titulky nutící uživatele otevřít odkaz. Letošní slovo roku ale popisuje konkrétně snahu vyvolat v lidech vztek či rozhořčení. „Jsme svědky toho, že internet stále více ovládá a ovlivňuje naše emoce a naše reakce,“ doplnil Grathwohl.
Loňské slovo roku „brain rot“ neboli hniloba mozku, které popisuje obavy z dopadu nadměrného množství nekvalitního online obsahu, má podle Grathwohla s letošním výrazem určité spojitosti.
„Dohromady ukazují na účinný cyklus, v němž rozhořčení vede k většímu dosahu příspěvků ještě zesílenému algoritmy. Neustálé vystavení tomuto obsahu nás pak vyčerpává,“ řekl.
Do užšího výběru OUP se letos dostaly také termíny „aura farming“ a „biohack“, rovněž hojně používané na sociálních sítích. První z výrazů popisuje budování atraktivní a charismatické osobnosti či veřejného image.
Pod pojmem biohack se podle BBC skrývá snaha vylepšit své fyzické a psychické schopnosti prostřednictvím diet, cvičení, životního stylu, ale také technologických vymožeností, doplňků stravy a léků.