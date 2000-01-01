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Zlato všude, kam se podíváte. Tak vypadá Oválná pracovna za současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten ve čtvrtek podepsal prohlášení, které podle něj uchová Oválnou pracovnu a zasedací místnost vlády v Bílém domě jako národní památky. Jak ale poznamenávají agentury, dokument nebrání budoucím hlavám Spojených států pracovnu přestavět či prohlášení zrušit. Podívejte se, jak nyní vypadá.
Autor: AP
„Nebude dovoleno, aby se jí kdokoli dotkl, aby byla zničena či stržena hlupáky kvůli stavbě něčeho, co by mělo trochu jiný tvar,“ prohlásil současný nájemník Bílého domu. A dodal: „Oválnou pracovnu máme rádi a je to symbol, jako samotný Bílý dům.“
Autor: AP
Případné zásadní změny by podle Trumpa musel posoudit Kongres. Agentura AP ale poznamenala, že v textu zmíněného dokumentu se žádný takový požadavek nevyskytuje.
Autor: AP
Prohlášení podle AP ukládá správu Oválné pracovny do gesce ministra vnitra. Před každým krokem, který by ji podstatně změnil nebo zbořil, vyžaduje dokumentaci, posouzení a zvážení alternativ.
Autor: Reuters
Zároveň uvádí, že neomezuje pravomoc prezidenta měnit výzdobu pracovny, vybírat nábytek či provádět běžné provozní a bezpečnostní úpravy.
Autor: Reuters
Tehdejší střídmost je však dnes už pryč. Trump dal přednost zlatým ozdobám.
Autor: CTK / AP / Julia Demaree Nikhinson , ČTK
Bílý dům podle zmíněného dokumentu sice už národní historickou památkou je, Oválná pracovna ale podle něj zaslouží zvláštní uznání.
Autor: AP
Trump sám přitom v minulosti zrušil či zmenšil plochu národních památek vyhlášených jeho předchůdci: například v červenci zmenšil rozlohu dvou památek v jižním Utahu o více než 90 procent, aby bylo v oblasti možno provozovat pastvu, motorizované rekreační aktivity, těžbu dřeva a dalších přírodních zdrojů.
Autor: Profimedia.cz
Reuters píše, že není zcela jasné, co Trumpa k tomuto kroku vedlo, protože nikdo nenavrhoval tyto prostory zbourat ani výrazně změnit.
Autor: Profimedia.cz
Trump také nechal zbořit celé východní křídlo Bílého domu kvůli stavbě nového obřího tanečního sálu a čelí hned několika žalobám, že své zásahy ve Washingtonu provádí bez nutného souhlasu úřadů.
Autor: Profimedia.cz
V pondělí představil zrekonstruované zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku a ve středu zase hovořil přímo ze staveniště o tanečním sálu a na místě podepsal jeden z trámů stavby.
Autor: ČTK
Na přímý dotaz, zda bude smět příští prezident odstranit z Oválné pracovny zlaté dekorace, Trump odvětil: „Mohou si dělat, co chtějí, budou-li to dělat opatrně.“
Autor: AP