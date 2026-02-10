Na Slovensku zemřel Otto Šimko, jeden z posledních svědků holokaustu

„Otto Šimko, svědomí nedemokratických režimů, už není mezi námi. Dnes v noci nás navždy opustil,“ uvedl na Facebooku portál Židia na Slovensku.
„Jako mladý Žid přežil hrůzy druhé světové války. Díky falešným dokladům a nezištné pomoci se mu podařilo vyhnout deportaci do vyhlazovacích táborů. V srpnu 1944 se aktivně zapojil do boje proti fašismu jako člen 9. liptovského partyzánského oddílu, následně se mu zázrakem podařilo uniknout smrti a dožít se osvobození,“ připomněl.
Válečná zkušenost Šimka dovedla ke komunismu, ale idealismus postupně vystřídalo vystřízlivění. Během čistek jej zbavili funkce ve státní správě a poslali do výroby. Později se našel v žurnalistice, práce v redakci deníku Smena patřila k jeho nejlepším životním etapám, kterou ukončila normalizace.
Po vyhození z redakce pracoval až do penze jako podnikový právník pod dohledem Státní bezpečnosti. „Jeho životní svědectví zůstává připomínkou, že pronásledování nezačíná násilím, ale drobnými kroky, které společnost příliš dlouho toleruje,“ zdůraznil server Sme.sk.
„Otto Šimko byl hlasem paměti - nejen těch, kteří holokaust přežili, ale i pro další generace, aby se hrůzy minulosti nikdy nezopakovaly. Nikdy neuhnul před nikým a před ničím, a proto vzbuzoval respekt a obavy nečestných lidí. Po panu Šimkovi zůstane prázdné místo v síni slávy čestných a spravedlivých,“ napsali Židia na Slovensku.
Na Šimka zavzpomínal také slovenský premiér Robert Fico. „Ať je nám jeho mladická statečnost a celoživotní odolnost příkladem. Čest jeho památce,“ napsal na Facebooku.