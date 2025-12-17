Koledy na vánočních trzích vystřídala extremistická hudba, město je v šoku

Ještě odpoledne děti ve městě v Dolním Sasku zpívaly koledy. Idylku vánočních trhů ale vzápětí zkazila zcela jiná produkce. Jakmile se setmělo, rozezněla se z pódia hudba neonacistické kapely. Policie incident šetří.
Policie hlídkuje na vánočních trzích v Německu. (ilustrační snímek)

K incidentu došlo v městečku Otterndorf na pobřeží Severního moře. Píší o něm německá média.

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

Podle bulvárního listu Bild se událost stala v pátek. Z oficiálního ozvučení vánočních trhů se hlasitě ozývala neonacistická rocková hudba.

Deník uvádí, že existují videa na sociálních sítích, jak lidé popíjejí svařené víno za zvuků nenávistných skladeb kapely, která je v Německu označena za zločineckou organizaci.

„Katastrofa. Roky jsme tu měli úspěšné a pokojné vánoční trhy a teď jsme se do novin dostali takovýmto příběhem,“ řekl Bildu zástupce města Frank Thielebeule. „Jakmile jsme se to dozvěděli, hudbu jsme vypnuli. A protože jsme nevyloučili, že by se věc mohla opakovat, nechali jsme systém v neděli ráno rozebrat,“ dodal.

Incident na trzích v Německu. Maročan obtěžoval lidi na kluzišti, pak vytáhl nůž

Podle webu magazínu Der Spiegel se stejná věc opakovala také v sobotu a v neděli.

Policie věc prověřuje. Zatím není jasné, kdo hudbu přehrával. Zaměřila se na flešku, která patřila společnosti, co ozvučení instalovala. Není však vyloučena možnost, že se na systém připojil bezdrátově někdo jiný.

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Maskovaní zloději nakradli vltavíny a šperky za více než milion, brzy je chytili

Dva zloději vykradli prodejnu šperků a drahých kamenů v Českém Krumlově....

Českokrumlovských kriminalistům se v krátké době podařilo objasnit krádež velkého množství vltavínů a šperků z nich vyrobených. Dopustila se jí dvojice mužů, po nichž v jednom z krumlovských obchodů...

17. prosince 2025  9:18

Muže obviněného z únosu chlapce přivezla eskorta k soudu, rozhoduje se o vazbě

Policejní eskorta přivezla k vazebnímu jednání ve Zlíně muže obviněného z únosu...

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích ráno přivezla policejní eskorta na vazební jednání k Okresnímu soudu ve Zlíně. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu a...

17. prosince 2025,  aktualizováno  9:16

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Ilustrační snímek

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

17. prosince 2025  8:30

Australská policie obvinila střelce ze Sydney z terorismu a 15 případů vraždy

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem, v neděli...

17. prosince 2025  7:49

Plánovaná vražda, řekli prokurátoři o smrti režiséra Reinera. Synovi hrozí trest smrti

Prokuráton Nathan Hochman odpovídá na dotazy k případu vraždy režiséra Roba...

Státní zástupci v Los Angeles obžalovali z vraždy prvního stupně Nicka Reinera v případě smrti jeho rodičů: režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele. Osmasedmdesátiletý Reiner a jeho o deset let...

17. prosince 2025  7:04

Babiš míří na summit, setká se s Patrioty a řešit bude obranu i miliardy pro Ukrajinu

Designovaný český premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda Evropské rady António...

Nový premiér Andrej Babiš ve středu odlétá na jednání do Bruselu. Účast na posledním letošním summitu EU pro něj byla prioritou. Ve středu Babiš zasedne k jednání se zástupci své frakce Patrioti pro...

17. prosince 2025

Unikátní 3D betlém drží rekord nejmenšího modelu, je drobnější než ten v oříšku

Nejmenší 3D tištěný betlém v ČR (16. prosinec 2025)

Městská část Praha 10 představila republikový unikát, jde o miniaturní betlém. Dílo je spojením tradiční symboliky s moderní 3D technologií, což mu zajistilo titul nejmenšího a neoficiálně i...

17. prosince 2025

Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování. Skvělé, vidět ho znovu premiérem, napsal

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu vyjádřil přesvědčení, že společně s novým...

17. prosince 2025  4:36,  aktualizováno  6:54

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:45

Macinkovi volal jeho izraelský kolega, řešili antisemitismus i vzájemnou návštěvu

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar navštívil Českou republiku. (28....

Novému českému ministrovi zahraničí Petrovi Macinkovi zavolal jeho izraelský protějšek Gideon Saar, šéfové diplomacií se během hovoru dohodli na osobních setkáních v příštích týdnech v Praze a...

17. prosince 2025  6:37

V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy

Stovky lidí zamířily do synagogy, aby se zúčastnili smutečního obřadu za rabína...

V australském Sydney začali pohřbívat oběti nedělní střelby na pláži Bondi Beach. Útočníci během oslav židovského svátku chanuka zabili 15 lidí a čtyři desítky dalších zranili. Stovky truchlících se...

17. prosince 2025  6:20

