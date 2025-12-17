Koledy na vánočních trzích vystřídala extremistická hudba, město je v šoku

K incidentu došlo v městečku Otterndorf na pobřeží Severního moře. Píší o něm německá média.
|
Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru
Podle bulvárního listu Bild se událost stala v pátek. Z oficiálního ozvučení vánočních trhů se hlasitě ozývala neonacistická rocková hudba.
Deník uvádí, že existují videa na sociálních sítích, jak lidé popíjejí svařené víno za zvuků nenávistných skladeb kapely, která je v Německu označena za zločineckou organizaci.
„Katastrofa. Roky jsme tu měli úspěšné a pokojné vánoční trhy a teď jsme se do novin dostali takovýmto příběhem,“ řekl Bildu zástupce města Frank Thielebeule. „Jakmile jsme se to dozvěděli, hudbu jsme vypnuli. A protože jsme nevyloučili, že by se věc mohla opakovat, nechali jsme systém v neděli ráno rozebrat,“ dodal.
|
Incident na trzích v Německu. Maročan obtěžoval lidi na kluzišti, pak vytáhl nůž
Podle webu magazínu Der Spiegel se stejná věc opakovala také v sobotu a v neděli.
Policie věc prověřuje. Zatím není jasné, kdo hudbu přehrával. Zaměřila se na flešku, která patřila společnosti, co ozvučení instalovala. Není však vyloučena možnost, že se na systém připojil bezdrátově někdo jiný.