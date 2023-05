Dostali by dva rozpočty USA. Tlaky na odškodnění černochů za otrokářství sílí

Jenže doba se smykem změnila a možná se blíží den, kdy být černochem v Americe nebude automatickou jízdenkou k chudobě, jak tvrdí progresivisté, ale poukázkou na porsche a dům za dolar. Například odškodňovací komise státu Kalifornie vypracovala před pár dny návrh reparací, podle nějž by někteří lidé dostali až 1,2 milionu dolarů. Celé by to přišlo na 800 miliard.

Je to krásné gesto, ale matematika říká, že to jsou zhruba tři roční kalifornské rozpočty.

Město San Francisco jde ještě dál. Zatím zvažuje, že každý dospělý černošský obyvatel splňující kritéria by dostal pět milionů dolarů. Při jednání komise, která má návrh na starosti, zněly i další myšlenky – zrušit osobní dluhy a daně, zajistit příjem přinejmenším 97 000 dolarů ročně po dobu 250 let. A každá rodina by měla získat dům za symbolický dolar. Jak k tomu dodala agentura AP, „komise vyjádřila nadšenou podporu uvedeným nápadům a někteří z členů uvedli, že peníze by neměly bránit městu, aby udělalo správnou věc“.