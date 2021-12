Poslední otrokářská loď je skvěle zachovaná. Najdeme i DNA, věří vědci

Otrokářská loď Clotilda z devatenáctého století, kterou archeologové v roce 2018 objevili v americké Alabamě, je tak dobře zachovalá, že by mohla i 160 let po svém ztroskotání poskytnout DNA zajatců. Oznámil to tým odborníků, kteří vrak škuneru zkoumají. Nález DNA by potomkům otroků mohl pomoci s vystopováním svých předků.