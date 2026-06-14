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Otřesy na Filipínách zvedly mořské dno až o dva metry. Země sčítá škody

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  14:00
Silné zemětřesení, které na začátku tohoto týdne zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o dva metry. To může být katastrofální pro některé organismy včetně korálů, oznámilo filipínské ministerstvo životního prostředí. Filipínské úřady zároveň v aktualizované bilanci oznámily, že si katastrofa vyžádala nejméně 61 mrtvých.

Poničené mosty a silnice ztížily přístup záchranářů a pomoci do některých vesnic. Stále se pohřešuje na 40 lidí. Podle dosavadní bilance bylo přes 1400 lidí zraněno.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo v pondělí provincii Sarangani na ostrově Mindanao, která leží asi 1000 kilometrů jižně od filipínské metropole Manila.

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Otřesy poničily nebo zničily bezmála 64 tisíc domů a kritickou infrastrukturu, vzniklé škody odhaduje Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) na zhruba jednu miliardu filipínských pesos (asi 338 milionů korun), píše agentura DPA. Americká geologická služba (USGS) zemětřesení označila za dosud nejsilnější v tomto roce.

Obyvatelé Mindanaa dva dny po otřesech zaznamenali masivní odliv vody, podle ministerstva životního prostředí pobřeží ustoupilo na některých místech až o 200 metrů. To odhalilo korálové útesy a mořský porost.

Silné zemětřesení, které zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o dva metry. To může být katastrofální pro některé organismy včetně korálů. (14. června 2026)

Silné zemětřesení, které zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o dva metry. To může být katastrofální pro některé organismy včetně korálů. (14. června 2026)

Příčinou je posun Cotabatoského příkopu, která leží v moři asi 50 kilometrů od jižního Mindanaa, uvedl filipínský vulkanologický a seismologický ústav. Rozsah případných škod na životním prostředí je podle jednoho z představitelů ministerstva zatím těžké odhadnout, a to kvůli velké ploše, kterou je třeba analyzovat.

Na snímcích filipínských úřadů je podle AFP vidět odhalené mořské dno poseté bělavými korály a mrtvými rybami a dalšími mořskými živočichy. Tamní obyvatelé se obrátili na úřady v obavách o svoje zdraví kvůli rozkládající se fauně a floře.

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„Odkryté korály a mořský porost začaly odumírat spolu s organismy, které v nich žijí, jako jsou útesové ryby, úhoři, mušle a škeble,“ dodal představitel ministerstva.

Silné zemětřesení, které zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o dva metry. To může být katastrofální pro některé organismy včetně korálů. (14. června 2026)
Silné zemětřesení, které zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o dva metry. To může být katastrofální pro některé organismy včetně korálů. (14. června 2026)
Silné zemětřesení, které zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o dva metry. To může být katastrofální pro některé organismy včetně korálů. (14. června 2026)
Silné zemětřesení, které zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o dva metry. To může být katastrofální pro některé organismy včetně korálů. (14. června 2026)
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