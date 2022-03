Ekonomický růst se dramaticky sníží. Budeme rádi za nulu, říká Rusnok

„Myslím, že to bude velmi komplikovaná debata na Evropské radě příští týden,“ míní ministr financí Stanjura o možnosti úplného zákazu obchodování EU s Ruskem, který navrhuje Polsko.

Sankce podle Stanjury zatím fungují a připravuje se další balíček, který by se měl projednávat právě na úrovni Evropské rady. „Navrhoval jsem úplné odstřižení od SWIFT, zákaz kotvení ruských lodí v evropských přístavech a vyloučení Ruska z mezinárodních organizací,“ řekl.

Zda bude pátý balíček sankcí na Radě schválen, zatím podle něho nelze říct. Hlavním tématem Evropské rady bude vojenská pomoc a tyto sankce, které však velmi tvrdé dopadají i na občany západních zemí.

„24. únorem se svět zásadně změnil a Rusko je ekonomicky odepsané na nejméně jednu generaci. Ekonomicky i sociálně se vrátí o 20 let zpátky. Pokud bude Evropa s Amerikou držet ten kurz, tak si to nikdo nedovolí obcházet,“ řekl v souvislosti s potenciálním sblížením Ruska s Čínou či Indií guvernér ČNB Rusnok. „Putin vstoupí do historie jako někdo, kdo nechal Rusko úplně zničit,“ dodal.

Na odstřihnutí od SWIFTU se vláda neshodne

„Když odstřihneme Rusko úplně od SWIFT, tak je otázka, jak budeme za ruský plyn platit,“ nadnesl v debatě Rusnok. „Vláda v tomto nemá shodu,“ uvedl Stanjura a zatím není její stanovisko na vyloučení Ruska ze systému SWIFT jednoznačné.

Opozice a část zaměstnavatelských svazů kritizují vládní zásahy do ekonomiky, které usilovaly o snížení rostoucích cen pohonných hmot.

Podle Jana Švejnara je otázkou, do jaké míry jsme ve válečném stavu, který by vládu k tvrdším zásahům opravňoval. „Zásadní je tlumit dopady na nejzranitelnější vrstvy obyvatelstva,“ uvedl ekonom.

Konec povinnosti přimíchávání biosložky do pohonných hmot by měl podle slov Stanjury začít skutečně platit do konce března. První výsledky z hodnocení výše marží čerpacích stanic, které vláda zjišťuje v souvislosti s růstem cen paliv, by měly být již v úterý.

Vláda podle Stanjury vydá tiskové prohlášení. „Myslím, si že to žádné mimořádné zjištění nepřinese,“ řekl v ČT Stanjura.

Česká ekonomika bude ráda za nulu

Máme, takovou inflační nálož, která nás v pololetí vyžene k nějakým těm 13 procentům meziročně, uvedl guvernér ČNB Rusnok. Inflace ale podle něho nemůže růst donekonečna. „Válku nikdo předvídat nemohl a ta má hlavně nákladový charakter,“ řekl Rusnok. Ta může mít podle jeho slov za následek velkou recesi.

Myslí si, že ekonomický růst se nesníží trochu, nýbrž dramaticky. „Na konci roku budeme rádi za černou nulu,“ míní Rusnok. Uvedl také, že se to velmi promítne do roku 2023. Reálné mzdy s takovou inflací klesnou za jeden rok o 5 až 8 procent. „To jsme nezažili prakticky za 30 let a bude to obrovská rána,“ dodal.