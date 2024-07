OTÁZKY A ODPOVĚDI: Harrisová nemá nominaci jistou. Co teď čeká demokraty

Je to ironie dějin. Když se Lyndon B. Johnson v bouřlivém roce 1968 rozhodl, že nebude obhajovat prezidentskou funkci, vybírali demokraté jeho stranického kandidáta na sjezdu v Chicagu. Přirozenou volbou by byl Robert Kennedy, jenže toho o tři měsíce dříve zastřelil atentátník.

Demokraté si nakonec uprostřed chaosu a protestů proti pokračování války ve Vietnamu vybrali proválečného kandidáta Huberta Humphreyho. Ten ovšem nedokázal rozhádanou stranu sjednotit a v listopadu prohrál s Richardem Nixonem.

Zkuste si tipnout, kde se demokratický nominační sjezd koná letos. Ano, v Chicagu.

1 Má to Harrisová jisté?

Do jeho začátku zbývá necelý měsíc a po nedělním oznámení Joe Bidena o odstoupení z prezidentského klání je na stole otázka, co se od něj dá očekávat. Biden jako ideální náhradnici podpořil viceprezidentku Kamalu Harrisovou, a ta výzvu přijala. Ale to ještě neznamená, že má nominaci zaručenou.

Konečné slovo mají delegáti sjezdu, přičemž téměř všichni by za normálních okolností byli na základě primárek zavázáni volit Bidena. Tím, že z voleb odstoupil, je z toho závazku fakticky uvolnil. Nyní tedy záleží pouze na tom, jestli se strana dokáže sjednotit kolem Harrisové.

„Pokud prezident odstoupí, je to z hlediska pravidel otevřené a delegáti mohou hlasovat pro kohokoli. Pokud podpořil viceprezidentku, delegáti ho mohou poslechnout, ale nikdo to není povinen udělat,“ uvedl pro The Financial Times stranický aktivista Chris Dempsey.

2 Jak se bude kandidát vybírat?

Na stranický sjezd v Chicagu dorazí 4 672 delegátů. Z toho 3 933 delegátů, kteří by za normálních okolností byli vázáni výsledkem primárek, a 739 takzvaných superdelegátů – tedy vysoce postavených členů strany.

O nominaci se může ucházet každý, kdo získá minimálně 300 podpisů delegátů, přičemž z jednoho státu jich může být maximálně padesát. Každý delegát může podepsat petici pouze jednoho kandidáta. K tomu, aby si kandidát zajistil stranickou nominaci, musí získat většinu hlasů.

Pokud se to v prvním kole nikomu nepodaří, bude se hlasovat tak dlouho, dokud někdo většinu nezíská. Oficiálním prezidentským kandidátem se stane ve chvíli, kdy stranickou nominaci ve svém projevu přijme. Takzvaný „otevřený sjezd“ demokraté zažili například v roce 1952. Tehdy nakonec ve třetím kole nominaci získal Adlai Stevenson, který pak prohrál s Dwightem Eisenhowerem.

3 Jak se mohou zviditelnit další kandidáti?

Proti urychlené korunovaci Harrisové se před dvěma dny ohradila například Nancy Pelosiová, bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů a těžká váha Demokratické strany. „Nancy prosazuje názor, že by to měl být otevřený proces,“ sdělil portálu Politico zdroj z okolí 84leté političky, která stále tahá za stranické nitky.

Jak by takový „otevřený proces“ mohl vypadat? Protřelý politický konzultant James Carville nedávno v deníku The New York Times načrtl ideu série debat, kterou by moderovali bývalí demokratičtí prezidenti.

Hlavním plusem takového procesu by podle něj bylo, že demokratická show „Hledá se kandidát“ by Trumpovi ukradla pozornost celé Ameriky. „Představte si Super Bowl s Taylor Swift na tribuně. Koukali by se na to úplně všichni: mladí, staří i všichni mezi nimi tím. Všichni by chtěli vidět, jak se v reálném čase tvoří dějiny,“ napsal bývalý poradce Billa Clintona.

4 O kom se ještě mluví?

Harrisová je kandidátkou číslo jedna, v minulých týdnech se ale skloňovalo například jméno Gretchen Whitmerové. Dvojnásobná guvernérka Michiganu je populární demokratickou političkou, která ve svém státě zabezpečila přístup k potratům a zpřísnění držení střelných zbraní. Už dlouho se spekuluje, že v roce 2028 bude kandidovat na prezidentku.

Pak je tady Gavin Newsom, guvernér Kalifornie, který od Bidenovy katastrofální debaty dával najevo, že za prezidentem pevně stojí, ale zároveň si v posledních letech buduje pozici pro prezidentskou kandidaturu. Mezi dalšími možnými uchazeči se vyskytuje guvernér Pensylvánie Josh Shapiro, JB Pritzker z Illinois a Andy Beshear z Kentucky, senátorka Amy Klobucharová a její kolega Cory Booker nebo ministr dopravy Pete Buttigieg.

5 Co se stane s Bidenovou kampaní?

Na konci června bylo na účtech Bidenovy kampaně 96 milionů dolarů, jeho volební štáby a kanceláře fungují po celé zemi. Odborníci na financování kampaní tvrdí, že Harrisová jako kandidátka na prezidentku může poměrně hladce převzít kontrolu nad účty kampaně, protože od začátku byla součástí kandidátky.

Republikáni to ovšem zpochybňují a dávají najevo, že Harrisová nemá na tyto peníze nárok. Dá se čekat, že se převod peněz pokusí napadnout u soudu. Pokud Harrisová stranickou nominaci nezíská, Bidenova kampaň by nejspíš vybrané miliony předala Demokratickému národnímu výboru, který by je pak zřejmě mohl v rámci zákonů utratit na podporu vítězného kandidáta. Vzhledem k bezprecedentní situaci vzniklou Bidenovým odstoupením si tím však nikdo není zcela jistý, píše Politico.