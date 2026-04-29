Rozsudek vynesl soud ve městě Weisswasser ve východním Sasku. Vrchní inspektor Thomas P. podle něj sdílel slogan „Alles für Deutschland“, tedy v češtině „Všechno pro Německo“ na platformách WhatsApp a Instagram. Toto heslo se pojí s nacistickými údernými oddíly SA a německý zákon jeho veřejné použití zakazuje.
Dvaapadesátiletý policista během procesu uvedl, že „není příznivcem pravicových extremistů“. Tvrdil také, že to, zda je použití sloganu trestné, „záleží na úhlu pohledu“. Podle stanice TVP zmínil i německého influencera, který podle něho použil stejné heslo a nikdo ho nestíhal.
Soudce mu uložil povinnost absolvovat oficiální komentovanou prohlídku památníku v Osvětimi-Březince, který se nachází na místě bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora, jenž vznikl v roce 1940.
Policista musí místo navštívit do jednoho roku. Soud žádá, aby mu poté předložil důkazy, že návštěvu skutečně osobně absolvoval. Pokud podmínku nesplní, zaplatí pokutu 4 200 eur (102 tisíc korun). Soud krok označil za výchovné opatření. Rozsudek zatím nepočítá s okamžitým trestem.