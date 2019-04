Američan chtěl suvenýr z Osvětimi. Urval kus kovu na železniční trati

15:14 , aktualizováno 15:14

Krajně nevhodný předmět si z návštěvy vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka pokusil ponechat americký turista. Z původní vlakové trati, po níž skrze bránu smrti přijížděly transporty deportovaných Židů, v neděli sebral kus kovu. Muži za to hrozí až deset let vězení, píše The Washington Post.