Němci se učí nový pojem. V Durynsku a Sasku jednají o ostružinových koalicích

Vyloučena je z jednání protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která přitom v Durynsku volby vyhrála a v Sasku a Braniborsku byla druhá. Nároku na moc se ale AfD nechce vzdát snadno, v durynském zemském sněmu se jí podařilo alespoň vyvolat při ustavujícím zasedání chaos.

Volby v Sasku, které hraničí s Českem, vyhrála 1. září Křesťanskodemokratická unie (CDU), těsně druhá skončila AfD. Do zemského parlamentu se dostala ještě BSW, která se odštěpila od postkomunistické Levice a kombinuje levicovou hospodářskou a sociální politiku s odporem vůči imigraci. SPD a Zelení, kteří dosud vládli s CDU premiéra Michaela Kretschmera, rovněž ve sněmu usednou, ale jen se 7,3, respektive 5,1 procenta.

V Drážďanech se proto po volbách začalo jednat o koalici CDU, SPD a BSW. Německá média vládním koalicím s oblibou přiřazují názvy, které odpovídají tradičním barvám jejich jednotlivých členů. Známá je tak semaforová, keňská či jamajská koalice. Pro svazek stran s černou, červenou a fialovou ve znaku se začíná používat termín ostružinová koalice, podle barev v jednotlivých fázích zralosti tohoto lesního plodu.

Stejná koalice by mohla vzniknou také v Durynsku. Měla by ovšem jen 44 z 88 křesel v parlamentu, a byla by tak menšinová stejně jako dosavadní durynská zemská vláda premiéra Boda Ramelowa z Levice. Právě Levice, která skončila ve volbách po AfD, CDU a BSW jako čtvrtá, by mohla ostružinovou vládu tolerovat.

AfD alespoň způsobila chaos

Čtvrteční ustavující zasedání durynského zemského sněmu ovšem ukázalo, že se AfD, kterou zde vede člen krajně pravicového křídla strany Björn Höcke, nechce vzdát nároku na moc tak snadno. AfD získala ve volbách téměř 33 procent hlasů a obsadila 32 křesel. Na první schůzi měla právo předsedat, protože její poslanec Jürgen Treutler je se 73 lety nejstarším členem nového sněmu.

Schůze se ale zvrhla v chaos, po několika slovních přestřelkách mezi členy AfD a zbytkem poslanců byla přerušena. O dalším postupu, který povede ke zvolení řádného předsedy, nakonec bude muset rozhodnout ústavní soud. Treutler na zasedání neumožnil podávat návrhy ani vést debatu o požadovaných změnách jednacího řádu a zahajovací projev pojal podle kritiků plně v duchu extremistických postojů své strany.

Nejistá je zatím situace v Braniborsku, které si nový sněm ovšem zvolilo teprve v neděli. Volby vyhrála sociální demokracie premiéra Dietmara Woidkeho. Vyhrocená kampaň z posledních dní před hlasováním ale způsobila, že ve snaze porazit AfD oslabil Woidke své potenciální partnery. Většinovou koalici by tak nyní mohl uzavřít s BSW. Dosavadní koaliční partner CDU už avizoval, že se raději odebere do opozice.

Jedním z hlavních problémů, které by se mohly v jednáních CDU a SPD na jedné a BSW na druhé straně objevit, jsou překvapivě otázky zahraniční a obranné politiky. Ta přitom spadá do působnosti spolkové vlády, nikoli jednotlivých spolkových zemí. BSW kritizuje protiruské sankce a vyzývá k jednání s Ruskem o dosažení míru na Ukrajině, kterou Moskva před dvěma a půl lety napadla.

Do koaličních smluv chce tento svůj pohled na válku na Ukrajině promítnout, obsahovat by dohoda podle zakladatelky strany Wagenknechtové měla také odmítnutí možného umístění amerických raket středního doletu v Německu. „To by mělo stát hned v preambuli koaliční smlouvy,“ uvedla Wagenknechtová.