Na Antarktidě našli pozůstatky britského polárníka, u nich i jeho hodinky či dýmku

Autor: ,
  18:07
V tajícím ledovci u polské stanice na Ostrově krále Jiřího v Antarktidě našli polští výzkumníci kosti, hodinky, vysílačku, nůž a také dýmku britského polárníka Dennise Bella, který tam zahynul při pádu do trhliny v ledovci v roce 1959, kdy mu bylo 25 let. Ostatky byly nyní identifikovány, uvedla dnes britská stanice BBC a polský list Gazeta Wyborcza.
Dennis Bell (vpravo) při vánočních oslavách s kolegy ze stanice Admiralty Bay...

Dennis Bell (vpravo) při vánočních oslavách s kolegy ze stanice Admiralty Bay roku 1958. | foto: Profimedia.cz

Dennis Bell (vlevo) se svými kolegy a psy, kteří jim pomáhali při práci v...
Admiralty Bay Base na ostrově King George v roce 1951, kde Dennis Bell pracoval.
Historická fotografie z oblasti, kde byly nalezeny ostatky Dennise Bella.
Ostrově krále Jiřího.
5 fotografií

„Dávno jsem se vzdal snahy najít svého bratra. Je to prostě úžasné, vyrazilo mi to dech. Nedokážu se s tím srovnat,“ řekl BBC šestaosmdesátiletý David Bell.

Byl to právě on, kdo v červenci 1959 otevřel dveře rodinného domu v londýnské čtvrti Harrow poslíčkovi s telegramem, který se omlouval, že nese špatné zprávy, a ty pak sdělil jeho rodičům. „Byla to strašná chvíle,“ zavzpomínal.

Svého staršího bratra obdivoval. „Dennis byl fantastický společník. Byl velmi zábavný,“ uvedl David Bell. Vzpomněl si například, jak se jednou vrátil s rodiči z kina a doma našli na kuchyňském stole motor z motocyklu, který Dennis rozebral - ačkoliv je třeba přiznat, že na stůl nejprve položil noviny, než rozebral součástky.

Revolver už na medvěda nestačí. Kolem stanu si dělám ohrádku z petard, líčí polárník

Bratr, narozený v roce 1934, vystudoval na meteorologa. Byl posedlý deníky polárníka Roberta Scotta, který v lednu 1912 jako jeden z prvních lidí dorazil na jižní pól, měsíc a den po Roaldu Amundsenovi, a na zpáteční cestě zahynul i se svými společníky. Sám se do Antarktidy dostal v roce 1958. Na malé britské základně na Ostrově krále Jiřího měl setrvat dva roky.

Jeho úkolem bylo vypouštět každé tři hodiny meteorologické balony a vysílat rádiem zprávy do Velké Británie, což zahrnovalo nastartování generátoru v mrazivých podmínkách. Byl pokládán za nejlepšího kuchaře na základně a měl moc rád psy plemene husky, kteří tahali polárníkům saně po ostrově odchoval dva vrhy štěňat.

Dennis Bell zahynul několik týdnů po svých 25. narozeninách, a to 26. července 1959, při průzkumné výpravě na ledovec. V hlubokém sněhu se psi unavili a Dennis Bell šel sám napřed, aby je povzbudil. Neměl ale lyže a najednou zmizel v trhlině.

Když se pod vámi proboří led, máte deset sekund na záchranu, říká polárník

Jeho společník Jeff Stokes volal do hlubin a Dennis mu odpověděl. Podařilo se mu chytit lano, které mu Stokes spustil dolů, a přivázal si je na opasek. Psi tahali za lano a snažili se jej vytáhnout, ale opasek se přetrhl a Bell se znovu zřítil. Na volání už neodpověděl.

„To je příběh, se kterým se nikdy nevyrovnám,“ řekl Bellův bratr David.

„Dennis byl jedním z mnoha statečných pracovníků, kteří přispěli k poznání a průzkumu Antarktidy za mimořádně drsných podmínek. Ačkoliv zahynul roku 1959, jeho památka žila mezi kolegy a v dědictví polárního výzkumu,“ uvedla profesorka Jane Francisová, která je ředitelkou Britské antarktické služby.

Uvědomuju si, že už se nemusím vrátit. Kolouchová byla inspirací dalším ženám

Na kosti, útržky oděvu a osobní předměty narazili dva polští polárníci 29. ledna v ledovci u polské základny. Varšavský ústav akademie věd, který základnu řídí, se rozhodl vyslat na místo zvláštní výpravu, ve které byl archeolog, antropolog, geomorfolog, expert na ledovce a geodet.

Vědci do poloviny února našli 32 lidských kostí a téměř 200 dalších předmětů na ploše 50 krát 550 metrů. Vše předali britské straně, která potvrdila předběžnou polskou identifikaci, řekl listu Gazeta Wyborcza šéf polské stanice Dariusz Puczko.

Vstoupit do diskuse

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Jak po summitu? Jednání se Zelenským, s Putinem či oběma dohromady, řekl Trump

Aktualizujeme

Americký prezident Donald Trump zatím neví, zda se po aljašském summitu s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem sejde s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským, opět s Putinem či s oběma dohromady....

11. srpna 2025  18:01,  aktualizováno  18:09

Na Antarktidě našli pozůstatky britského polárníka, u nich i jeho hodinky či dýmku

V tajícím ledovci u polské stanice na Ostrově krále Jiřího v Antarktidě našli polští výzkumníci kosti, hodinky, vysílačku, nůž a také dýmku britského polárníka Dennise Bella, který tam zahynul při...

11. srpna 2025  18:07

Volby budou o jejich lžích, řekl Babiš v hospodě. Koupil si asexuální plavky

„Když nás zvolíte, máme program pro váš lepší život,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš v nabité hospůdce Pohoda na jihu v Praze 11 nedaleko konečné stanice metra Háje. „Nechceme zdravotnictví pro...

11. srpna 2025  17:54

Merz svolal jednání Evropanů s Trumpem a Zelenským před summitem na Aljašce

Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu virtuální schůzku, na které chce jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí...

11. srpna 2025  17:51

Trump nasadí ve Washingtonu Národní gardu. Město chce zbavit bezdomovců

Americký prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě oznámil, že kvůli vysoké kriminalitě ve Washingtonu podřizuje tamní policii kontrole federální vlády a do hlavního města vyšle Národní gardu,...

11. srpna 2025  6:32,  aktualizováno  17:49

Miliardový servis tanků Leopard 2A4. Obrana uzavřela smlouvu na sedm let

Ministerstvo obrany v pondělí uzavřelo smlouvu na servis tanků Leopard 2A4 s německou společností Rheinmetall Landsysteme. Rámcová dohoda ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH je uzavřena na sedm let....

11. srpna 2025  17:49

Dát Rusům Doněckou oblast? Summit Trump–Putin poltí zničené Ukrajince

Ukončení bojů na Ukrajině, které hodlá americký prezident Donald Trump dohodnout s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, řadu jejích obyvatel znechucuje a znepokojuje. Odmítají se vzdát území...

11. srpna 2025

Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem

Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem. Informoval o tom britský energetický regulační úřad Ofgem.

11. srpna 2025  16:56

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

11. srpna 2025  16:52

Jadernou elektrárnu ve Francii vyřadily z provozu medúzy, ucpaly chladicí systémy

Francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela odstavit čtyři reaktory kvůli roji medúz, které se dostaly do chladicích systémů, informoval provozovatel EDF. Živočichové se v oblasti přemnožili v...

11. srpna 2025  16:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V historickém centru Krumlova se rozjelo auto, nabouralo do obchodu se suvenýry

V Českém Krumlově se v pondělí dopoledne samovolně rozjelo auto a narazilo do obchodu se suvenýry. Škoda na krámku a voze se vyšplhala na 350 tisíc korun. Hasiči, kteří byli na místě jako první, se...

11. srpna 2025  15:54

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

11. srpna 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.