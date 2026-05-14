Nejmenší republika světa hodlá změnit název, nově chce být Naoero

Autor: ,
  9:25
Tichomořský ostrov Nauru, nejmenší ostrovní stát světa, uspořádá referendum o změně svého oficiálního názvu, který považuje za pozůstatek koloniální minulosti. Podle představitelů tamní vlády totiž odráží cizí výslovnost jména Naoero.
Nauru je izolovaným ostrovem. Nejblíž od něj leží Kiribati - 700 kilometrů, na pobřeží Austrálie je to skoro 4300 kilometrů. | foto: Profimedia.cz

V případě, že se obyvatelé ostrova v referendu vysloví pro změnu názvu, přejmenuje se Nauru oficiálně na Naoero, což umožní „uctít dědictví, jazyk a identitu národa“, prohlásil prezident David Adeang.

„Jméno Nauru vzniklo tak, že Naoero bylo pro cizince obtížně vyslovitelné. Tato změna tedy nebyla provedena z vlastní vůle, ale z praktických důvodů,“ uvedla v prohlášení vláda.

Ta se musí uchýlit k referendu, protože změna názvu země vyžaduje změnu ústavy.

Úřední řečí tohoto oceánského státu, oficiálně zvaného Nauruská republika, je kromě angličtiny naurujština, kterou hovoří velká většina z jeho přibližně 12 tisíc obyvatel. Ostrov je s rozlohou 21,3 kilometru čtverečních nejmenší republikou na světě.

Nauru bylo od konce 80. let 19. století německým protektorátem až do první světové války, kdy ostrov dobyli Australané. Roku 1920 byl ostrov prohlášen za mandátní území Společnosti národů pod společnou správou Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu, kterou vykonávala Austrálie až do vyhlášení nezávislosti se zvláštním členstvím v britském Společenství roku 1968.

