V případě, že se obyvatelé ostrova v referendu vysloví pro změnu názvu, přejmenuje se Nauru oficiálně na Naoero, což umožní „uctít dědictví, jazyk a identitu národa“, prohlásil prezident David Adeang.
„Jméno Nauru vzniklo tak, že Naoero bylo pro cizince obtížně vyslovitelné. Tato změna tedy nebyla provedena z vlastní vůle, ale z praktických důvodů,“ uvedla v prohlášení vláda.
|
Neuvěřitelný příběh ostrova Nauru. Bohatství přivedlo místní na mizinu
Ta se musí uchýlit k referendu, protože změna názvu země vyžaduje změnu ústavy.
Úřední řečí tohoto oceánského státu, oficiálně zvaného Nauruská republika, je kromě angličtiny naurujština, kterou hovoří velká většina z jeho přibližně 12 tisíc obyvatel. Ostrov je s rozlohou 21,3 kilometru čtverečních nejmenší republikou na světě.
|
Nauru přetrhalo vztahy s Tchaj-wanem. S Čínou podepsalo dohodu o spolupráci
Nauru bylo od konce 80. let 19. století německým protektorátem až do první světové války, kdy ostrov dobyli Australané. Roku 1920 byl ostrov prohlášen za mandátní území Společnosti národů pod společnou správou Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu, kterou vykonávala Austrálie až do vyhlášení nezávislosti se zvláštním členstvím v britském Společenství roku 1968.
Nauru
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz