Výpadky elektřiny jsou na Kubě v posledních měsících stále častější. Země zároveň čelí ropné blokádě ze strany Spojených států, která ji odřízla od dodávek paliva a ochromila její zchátralou rozvodnou síť.
Ostrovní země navíc prožívá jednu z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezit základní služby.
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Dvojitý kolaps na Kubě. Miliony lidí zůstaly bez proudu uprostřed veder
Havana viní z chátrání infrastruktury desítky let trvající obchodní embargo USA. Washington naopak tvrdí, že výpadky proudu způsobuje špatné řízení kubánského státního hospodářství.
Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co Spojené státy unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Šéf Bílého domu následně podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by dodávala ropu na Kubu.