Zabitých a zraněných civilistů je při bojích na Ukrajině letos více než vloni, tvrdí OSN

Podle agentury Reuters to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Ukrajina se už pátým rokem brání ruské ozbrojené invazi.
Úřad v prvních šesti měsících letošního roku zdokumentoval 1396 zabitých a 7978 zraněných, což je podle něj nárůst o 37 procent oproti stejnému období loni a téměř dvojnásobek oproti roku 2024. Drony krátkého doletu přitom od ledna do června připravily o život 418 lidí a 2437 dalších zranily. Loni ve stejném období zabily 218 lidí a 1511 zranily, píše Reuters.
„Tuto eskalaci pohánějí dva hlavní důvody. Prvním jsou balistické střely a bezpilotní letouny dlouhého doletu a druhým drony krátkého doletu a letecké bomby ve frontových oblastech,“ uvedla Danielle Bellová, vedoucí Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU).
Součástí bojů mezi Ruskem a Ukrajinou jsou vzdušné útoky obou stran. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně, na kterou útočí ruská armáda.
OSN od začátku ruské invaze ověřila zabití nejméně 16 431 civilistů, včetně 803 dětí. HRMMU ve svých pravidelných zprávách uvádí, že většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly. Počty zabitých civilistů přitom budou podle mise vyšší, než se jí podařilo ověřit. V jiné zprávě OSN uvedla, že bilance HRMMU nezahrnují hlášení ruských úřadů o civilních obětech v Rusku, která mise nebyla schopna ověřit.
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19. července 2026