Projev Trumpa, který není zastáncem multiratelarismu, je sledován mimo jiné proto, že bude jeho prvním před Valným shromážděním od lednového nástupu do funkce, od kterého už výrazně zkrátil financování řady mezinárodních a rozvojových projektů.
Očekává se, že se americký prezident vyjádří i k válkám v Gaze a na Ukrajině, o jejichž ukončení zatím marně usiluje. V plánu má schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
|
„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli
Česko na Valném shromáždění zastupuje prezident Petr Pavel, který by měl pozdě večer SELČ vystoupit před Radou bezpečnosti právě k tématu války na Ukrajině. K ní ho dnes vpodvečer SELČ čeká i jednání o prosazování míru prostřednictvím návratu z Ukrajiny unesených dětí.
Pavel má v plánu také zahájení výstavy UNICEF v Česku, Česko v UNICEF či bilaterální schůzku s korejským prezidentem I Če-mjongem.