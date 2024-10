Chmurná předpověď. Obnova Pásma Gazy může trvat 350 let, odhaduje OSN

Obnova poničené ekonomiky Pásma Gazy na předválečnou úroveň může trvat 350 let, pokud válka mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás nyní skončí a palestinské území se navrátí do stavu z doby před útokem Hamásu na Izrael ze 7. října 2023. Ve své zprávě to uvedla konference OSN o obchodu a rozvoji.